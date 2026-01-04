به گزارش ایلنا، محمدجواد آذری جهرمی در کانال تلگرامی خود نوشت: اقدام دولت و رئیس جمهور در تخصیص یارانه کالاهای اساسی به هر ایرانی، اقدامی شجاعانه و ستودنی است.

مردم ببینید چه پول‌هایی به عده‌ای می‌دادند تا برای شما کالای ارزان تهیه کنند و بعضا می‌خوردند و می‌بردند!

ماهی یک میلیون تومان یارانه به هر ایرانی سهم رانتی بود که با امضاهای طلایی به چند گروه خاص داده می‌شد، حالا به همه مردم به عدالت پرداخت می‌شود.

البته این مبلغ نباید ثابت روی یک میلیون تومان تثبیت شود بلکه متناسب با افزایش نرخ دلار، افزایش یابد.

انتهای پیام/