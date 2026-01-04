واکنش آذری جهرمی به اقدام دولت:
ببینید چه پولهایی به عدهای میدادند تا برای شما کالای ارزان تهیه کنند و بعضا میخوردند و میبردند!
وزیر ارتباطات دولت دوازدهم در واکنش به اقدام دولت در تخصیص یارانه کالاهای اساسی به هر ایرانی گفت: مردم ببینید چه پولهایی به عدهای میدادند تا برای شما کالای ارزان تهیه کنند و بعضا میخوردند و میبردند!
به گزارش ایلنا، محمدجواد آذری جهرمی در کانال تلگرامی خود نوشت: اقدام دولت و رئیس جمهور در تخصیص یارانه کالاهای اساسی به هر ایرانی، اقدامی شجاعانه و ستودنی است.
ماهی یک میلیون تومان یارانه به هر ایرانی سهم رانتی بود که با امضاهای طلایی به چند گروه خاص داده میشد، حالا به همه مردم به عدالت پرداخت میشود.
البته این مبلغ نباید ثابت روی یک میلیون تومان تثبیت شود بلکه متناسب با افزایش نرخ دلار، افزایش یابد.