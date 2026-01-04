خبرگزاری کار ایران
عملکرد ترامپ نشان داده که منطق حاکم بر رفتار او، منطق دیوانگی است

رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به تجاوزات نظامی آمریکا به مناطق مختلف جهان گفت: عملکرد ترامپ نشان داده که منطق حاکم بر رفتار او، منطق دیوانگی است و با چنین فردی گفت‌وگو هیچ‌گاه نتیجه‌بخش نخواهد بود و تنها راه مواجهه، رفتار متناسب با همان منطق است.

به گزارش ایلنا، محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجاوزات نظامی آمریکا به مناطق مختلف از جمله کشور ونزوئلا، گفت: امروز سازمان ملل دیگر کارایی لازم برای جلوگیری از جنگ، تجاوز و ناامنی در جهان را ندارد و عملاً از انجام مأموریت اصلی خود فاصله گرفته است.

وی افزود: بین دو جنگ جهانی اول و دوم نیز نهادی مشابه با عنوان «جامعه ملل» تشکیل شد که پس از چند سال به دلیل ناتوانی در تأمین صلح جهانی، به سازمانی ناکارآمد تبدیل شد و در نهایت از بین رفت. امروز نیز سازمان ملل به همان سرنوشت جامعه ملل دچار شده است.

رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس تصریح کرد: امروز هر ساعت و هر دقیقه شاهد وقوع جرم، جنایت، تعرض و تجاوز نظامی در نقاط مختلف جهان هستیم و تقریباً می‌توان گفت که منطقه امنی در کره زمین باقی نمانده است.

جوکار خاطرنشان کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی پس از آنکه در جنگ دوازده‌روزه نتوانستند سناریوی خود را در ایران پیاده‌سازی کنند، رژیم صهیونیستی به دنبال درگیری نظامی با حزب‌الله رفت و آمریکا نیز اقدام به تجاوز نظامی علیه ونزوئلا کرد.

وی افزود: عملکرد ترامپ نشان داده که منطق حاکم بر رفتار او، منطق دیوانگی است و با چنین فردی گفت‌وگو هیچ‌گاه نتیجه‌بخش نخواهد بود و تنها راه مواجهه، رفتار متناسب با همان منطق است.

رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس در پایان تأکید کرد: امروز قانون جنگل بر جهان حاکم شده است، نه قوانین بین‌المللی. سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی کارایی خود را از دست داده‌اند و هیچ ارگان یا سازمانی توان جلوگیری از این حجم از جرم، جنایت و تجاوز را ندارد.

