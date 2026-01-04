خبرگزاری کار ایران
هفته جاری صورت می‌گیرد؛

چکش‌کاری اعتبارات عمرانی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون عمران

بودجه عمرانی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با حضور مسئولان مربوطه در کمیسیون عمران مجلس برررسی می‌شود.

به گزارش ایلنا، نشست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی روزهای دوشنبه و سه شنبه( 15 و 16 دی ماه)برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش بررسی بودجه عمرانی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با حضور سازمان برنامه و بودجه، بنیاد مسکن، وزارت راه و شهرسازی شرکت بازآفرینی شهری- معاونت مسکن و ساختمان و کمیته امداد امام خمینی (ره) دستور کار روز دوشنبه کمیسیون عمران است.

همچنین بررسی مصوبات سفر کمیسیون عمران به شهرستان الیگودرز با حضور استانداران خوزستان، اصفهان و لرستان، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور و نیز ادامه بررسی لایحه اصلاح ماده ۶ قانون هواپیمایی کشور و نیز بررسی بودجه عمرانی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور از جمله دستور کارهای روز سه شنبه کمیسیون عمران مجلس است.

لازم به ذکر است که کمیته حمل و نقل هوایی نیز با هدف بررسی نحوه اجرای ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت و تامین مالی خرید ناوگان هوایی روز دوشنبه تشکیل جلسه می‌دهد. 

