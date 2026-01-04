به گزارش ایلنا، محمدجعفر قائم‌پناه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:‌

«در روز میلاد حضرت علی (ع)، وعده رئیس‌جمهور ‌پزشکیان در اجرای عدالت ⁩ در توزیع یارانه شروع می‌شود.

‌دولت یارانه کالاهای اساسی را به‌جای روش ناعادلانه و مفسده‌برانگیز قبل، مستقیم به دست آحاد مردم می‌رساند. ‌دکتر پزشکیان برای اجرای عدالت آماده است وارد میدان مین ⁩مبارزه با رانت شود.»

