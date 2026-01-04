قائمپناه:
اجرای وعده عدالت یارانهای پزشکیان آغاز شد
معاون اجرایی رئیسجمهوری از آغاز اجرای وعده پزشکیان برای اصلاح شیوه توزیع یارانهها خبر داد و گفت: دولت با پرداخت مستقیم یارانه کالاهای اساسی به مردم، مقابله با رانت و بیعدالتی را در دستور کار قرار داده است.
به گزارش ایلنا، محمدجعفر قائمپناه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«در روز میلاد حضرت علی (ع)، وعده رئیسجمهور پزشکیان در اجرای عدالت در توزیع یارانه شروع میشود.
دولت یارانه کالاهای اساسی را بهجای روش ناعادلانه و مفسدهبرانگیز قبل، مستقیم به دست آحاد مردم میرساند. دکتر پزشکیان برای اجرای عدالت آماده است وارد میدان مین مبارزه با رانت شود.»