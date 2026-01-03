خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آموزش در ارتش فرآیندی چندلایه و مستمر است

آموزش در ارتش فرآیندی چندلایه و مستمر است
کد خبر : 1736979
لینک کوتاه کپی شد.

معاون تربیت و آموزش ارتش گفت: حوزه آموزش در ارتش، صرفاً انتقال دانش نظری یا مهارت‌های نظامی نیست، بلکه مجموعه‌ای از فرآیندهای پیچیده، چندلایه و مستمر است.

به گزارش ایلنا،امیر سرتیپ دوم محمدرضا علیان نژاد در آیین گردهمایی فرماندهان یگان‌های دانشجویی دانشگاه افسری امام علی (ع) گفت: حوزه آموزش در ارتش، صرفاً انتقال دانش نظری یا مهارت‌های نظامی نیست، بلکه مجموعه‌ای از فرآیند‌های پیچیده، چندلایه و مستمر بوده که نیازمند تعامل دقیق میان فرمانده و ساختار سازمانی است.

وی با اشاره به وظیفه مهم فرماندهان دانشجویی در تربیت جامع دانشجویان دانشگا‌های افسری و رزمنده پروری اظهار کرد: فرماندهان باید دانشجویان را با حداقل ۲۰۰ اقدام اساسی و کاربردی در فرماندهی آشنا کنند، اقداماتی که در میدان عمل، شرایط بحرانی و حتی در موقعیت‌های روزمره، تعیین‌کننده موفقیت یا شکست هستند.

معاون تربیت و آموزش ارتش، با تاکید بر اینکه مهم‌ترین و سنگین‌ترین وظیفه بر عهده فرماندهان دانشجویی است، مشروط بر اینکه این نفرات اول به تربیت خود، سپس به آموزش و تربیت نسل جوان ارتش بپردازند، اظهار کرد: فرماندهان در نقش پدر معنوی، مربی متدین، اخلاق مدار و متشرع، وظیفه تربیت نیروی انسانی کارآمد، متفکر و متخصص و متعهد را به عهده دارند.

امیر سرتیپ دوم علی مهدوی فرمانده دانشگاه افسری امام علی (ع) نیز در این مراسم، تصریح کرد: فرماندهان یگان‌های دانشجویی، نقشی کلیدی و تعیین‌کننده در شکل‌گیری شخصیت، هویت و توانمندی‌های افسران آینده ارتش جمهوری اسلامی ایران برعهده دارند و این مسئولیت، نیازمند دقت، صبر، اشراف و تعهد همه‌جانبه است.

وی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود فرماندهان با اشراف کامل بر مأموریت‌ها، هماهنگی مؤثر با بخش‌های آموزشی و تربیتی و اهتمام جدی به شناسایی ظرفیت‌ها و نیاز‌های دانشجویان، زمینه رشد همه‌جانبه آنان را فراهم سازند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی