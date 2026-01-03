برگزاری مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی با حضور پرشور مردم

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علی‌اکبر پورجمشیدیان، قائم‌مقام و معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، با اشاره به برگزاری مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در کرمان، گفت: این مراسم با تمهیدات استانداری کرمان و دست‌اندرکاران برقراری نظم و امنیت به شکل مطلوبی برگزار شد.