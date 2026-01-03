خبرگزاری کار ایران
بازدید پزشکیان از شهرک مسکونی حضرت فاطمه زهرا(س) فراجا

رئیس‌جمهور با حضور در شهرک مسکونی ۱۵۰۰ واحدی حضرت فاطمه زهرا(س) فراجا، از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کرد و ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت مصرف آب و انرژی، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های خدماتی، آموزشی و بهداشتی متناسب با جمعیت ساکن تأکید داشت.

به گزارش ایلنا به نقل از پاد، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، ظهر امروز (شنبه) هم‌زمان با فرخنده‌سالروز ولادت باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، با حضور در مراسم تجلیل از دست‌اندرکاران احداث شهرک مسکونی ۱۵۰۰ واحدی حضرت فاطمه زهرا (س) وابسته به فراجا، از تلاش‌ها و اقدامات انجام‌شده در این پروژه تقدیر کرد.

رئیس‌جمهور در جریان حضور در این مراسم، از بخش‌های مختلف این شهرک از جمله تصفیه‌خانه، یکی از واحدهای مسکونی، سامانه تصفیه آب مجتمع و همچنین پنل‌های خورشیدی نصب‌شده در مجموعه بازدید به عمل آورد و از نزدیک در جریان روند اجرا و بهره‌برداری از زیرساخت‌های پیش‌بینی‌شده قرار گرفت.

پزشکیان با قدردانی از اقدامات صورت‌گرفته در حوزه مدیریت مصرف آب و برق، این‌گونه ابتکارات را گامی مؤثر در جهت استفاده بهینه از منابع و حرکت به سوی توسعه پایدار دانست و تصریح کرد: تجهیز واحدهای مسکونی به سامانه‌های نوین مدیریت انرژی اقدامی ارزشمند است که می‌تواند به‌عنوان یک الگوی عملی، در سطح جامعه گسترش یابد و به فرهنگ عمومی تبدیل شود.

رئیس‌جمهور همچنین با تأکید بر اسکان تعداد قابل توجهی از خانوارها در شهرک حضرت فاطمه زهرا (س)، بر ضرورت پیش‌بینی و توسعه متوازن زیرساخت‌های خدماتی، آموزشی و بهداشتی در این مجموعه تأکید کرد و افزود: آینده ایران متعلق به فرزندان ماست و وظیفه داریم با فراهم‌سازی امکانات مناسب، زمینه رشد، آموزش و تربیت صحیح نسل آینده را به بهترین شکل ممکن فراهم کنیم.

