به گزارش ایلنا، سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی، از انجام بازدید نظارتی از نیروگاه برق ری و پالایشگاه نفت تهران در راستای پیگیری مطالبات مردم این منطقه خبر داد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با اشاره به دغدغه‌های جدی مردم شهرستان ری به‌ویژه ساکنان باقرشهر و کهریزک، گفت: این بازدید نظارتی روز (پنج‌شنبه ۱۱ دی‌ماه) با هدف بررسی میدانی وضعیت زیست‌محیطی و میزان آلایندگی این دو مجموعه صنعتی مهم انجام شد.در این بازدید، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی کشور، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان تهران، معاون استاندار و فرماندار شهرستان ری و جمعی از کارشناسان تخصصی فراکسیون محیط‌زیست حضور داشتند و گزارش‌های دقیقی از روند فعالیت‌ها ارائه شد.

وی با تأکید بر شفاف‌سازی برای افکار عمومی، تصریح کرد: مردم عزیز منطقه بدانند که در حال حاضر هیچ‌گونه سوخت مازوتی در نیروگاه برق ری و پالایشگاه نفت تهران مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و این موضوع به‌عنوان مهم‌ترین محور پایش‌ها به‌صورت مستمر در حال رصد است.

رفیعی خاطرنشان کرد: این بازدید مشترک با هدف ارزیابی دقیق وضعیت زیست‌محیطی، اطمینان از اجرای مؤثر پروژه‌های کاهش آلایندگی و بررسی تعهدات دستگاه‌های مسئول انجام شد و در ادامه، اقدامات صورت‌گرفته و برنامه‌های پیش‌رو در جلسات تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی در پایان تأکید کرد: پیگیری مطالبات مردم در حوزه سلامت و محیط‌زیست با جدیت از سوی مجلس ادامه خواهد داشت و هیچ‌گونه اغماضی در قبال حقوق زیست‌محیطی شهروندان پذیرفته نیست./

