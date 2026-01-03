اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برای حضور در مراسم رونمایی از یادمان فاتح خیبر

به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه اداره کل روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به شرح زیر است:

ولادت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام، مولود کعبه و فاتح خیبر، از برجس اطلاعیه ته‌ترین جلوه‌های الهی در تاریخ بشریت و نماد جاودان عدالت و شجاعت در مکتب حیات‌بخش اهل‌بیت عصمت و طهارت است. کلان‌گفتمان انقلاب اسلامی در عرصه فرهنگ مقاومت، بر احیای نمادهای علوی به‌عنوان اصلی‌ترین آموزه‌های هویت‌ساز جامعه اسلامی استوار است و در این مسیر، حرکت‌های جمعی و آیینی مؤمنانه و نمایش اقتدار امت شیعه، نمودی روشن از ایستادگی و پاسخ قاطع به بلندپروازی‌های سلطه‌جویانه به‌ویژه تهدیدات اخیر از سوی ترامپ و هم‌پیمانان صهیونیستی‌اش، محسوب می‌شود.

بر همین اساس، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از مردم مؤمن و انقلابی تهران دعوت می‌کند تا در همراهی با کمپین «تکرار خواهد شد»، در بزرگ‌ترین تئاتر خیابانی شیعه با عنوان «فتح خیبر» و مراسم رونمایی از یادمان عظیم «فاتح خیبر» – نماد شکوهمند لحظه تاریخی کندن درب قلعه خیبر توسط امیرالمؤمنین علیه‌السلام – که امروز از ساعت ۱۸ در میدان امام خمینی (رحمه‌الله علیه) تهران برگزار می‌شود، حاضر و با حضور حماسی، مؤمنانه و یکپارچه خود پیامی قاطع به دشمنان مبنی بر تکرار پیروزی‌های مقاومت در برابر زیاده‌خواهی‌های استکبار جهانی مخابره نمایند.

