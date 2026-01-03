خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیانیه وزارت خارجه ایران در پی تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا

بیانیه وزارت خارجه ایران در پی تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا
کد خبر : 1736841
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا را به شدت محکوم کرد.

به گزارش  ایلنا، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا را به شدت محکوم کرد. 

متن بیانیه به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا و نقض فاحش حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی این کشور را به شدت محکوم می‌کند.

حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا نقض آشکار اصول بنیادین منشور ملل متحد و قواعد اساسی حقوق بین الملل به ویژه بند ۴ ماده ۲ منشور مبنی بر ممنوعیت توسل به زور و مصداق کامل «عمل تجاوزکارانه» است که باید فورا از سوی سازمان ملل متحد و همه دولتهایی که دغدغه حاکمیت قانون صلح و امنیت بین المللی دارند صریحا محکوم شود.

تجاوز نظامی آمریکا علیه یک دولت مستقل عضو سازمان ملل متحد نقض فاحش صلح و امنیت منطقه ای و بین‌المللی است که پیامدهای آن متوجه کل نظام بین الملل بوده و نظام مبتنی بر منشور سازمان ملل را بیش از پیش در معرض فرسایش و تخریب قرار خواهد داد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن یادآوری حق ذاتی ونزوئلا برای دفاع از حاکمیت ملی تمامیت سرزمینی و حق تعیین سرنوشت خود، مسئولیت قانونی و اخلاقی همه دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی به ویژه سازمان ملل متحد و شورای امنیت آن سازمان برای توقف فوری تهاجم غیرقانونی آمریکا علیه ونزوئلا را خاطرنشان کرده و بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای پاسخگو کردن طراحان و عاملان جنایات ارتکاب یافته در جریان این تجاوز نظامی تاکید می‌کند.

بیانیه وزارت خارجه ایران در پی تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی