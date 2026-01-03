بیانیه وزارت خارجه ایران در پی تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا

به گزارش ایلنا، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا را به شدت محکوم کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا و نقض فاحش حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی این کشور را به شدت محکوم می‌کند.

حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا نقض آشکار اصول بنیادین منشور ملل متحد و قواعد اساسی حقوق بین الملل به ویژه بند ۴ ماده ۲ منشور مبنی بر ممنوعیت توسل به زور و مصداق کامل «عمل تجاوزکارانه» است که باید فورا از سوی سازمان ملل متحد و همه دولتهایی که دغدغه حاکمیت قانون صلح و امنیت بین المللی دارند صریحا محکوم شود.

تجاوز نظامی آمریکا علیه یک دولت مستقل عضو سازمان ملل متحد نقض فاحش صلح و امنیت منطقه ای و بین‌المللی است که پیامدهای آن متوجه کل نظام بین الملل بوده و نظام مبتنی بر منشور سازمان ملل را بیش از پیش در معرض فرسایش و تخریب قرار خواهد داد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن یادآوری حق ذاتی ونزوئلا برای دفاع از حاکمیت ملی تمامیت سرزمینی و حق تعیین سرنوشت خود، مسئولیت قانونی و اخلاقی همه دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی به ویژه سازمان ملل متحد و شورای امنیت آن سازمان برای توقف فوری تهاجم غیرقانونی آمریکا علیه ونزوئلا را خاطرنشان کرده و بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای پاسخگو کردن طراحان و عاملان جنایات ارتکاب یافته در جریان این تجاوز نظامی تاکید می‌کند.