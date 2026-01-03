خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین:

فضای مجازی دریایی است که اگر در آن شناگر نباشیم، غرق می‌شویم

فضای مجازی دریایی است که اگر در آن شناگر نباشیم، غرق می‌شویم
کد خبر : 1736822
لینک کوتاه کپی شد.

معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین گفت : امروز دشمن به‌جای تصرف سرزمین، به‌دنبال تصرف ذهن ملت بزرگ ایران است و تلاش می‌کند اراده و رفتار جوانان ما را تحت تأثیر قرار دهد.

 به گزارش ایلنا، سردار معروفی معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین، در سخنانی با اشاره به تغییر شیوه‌های تقابل دشمن اظهار کرد: امروز دشمن به‌جای تصرف سرزمین، به‌دنبال تصرف ذهن ملت بزرگ ایران است و تلاش می‌کند اراده و رفتار جوانان ما را تحت تأثیر قرار دهد.

وی با بیان اینکه تحریف مفاهیم دینی و هویتی یکی از ابزار‌های اصلی این جنگ است افزود: تفسیر آیات و مفاهیم دینی با قرائت‌های غرب‌زده و سیاسی، جامعه را از حقیقت دین دور می‌کند و هویت اسلامی را هدف قرار می‌دهد.

سردار معروفی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در این میدان گفت: رسانه تهدید محور باید به رسانه فرصت‌محور تبدیل شود و فعالان رسانه‌ای باید با شناخت درست از شرایط، تهدید‌ها را به فرصت تبدیل کنند.

او فضای مجازی را عرصه‌ای حساس توصیف کرد و افزود: فضای مجازی دریایی است که اگر در آن شناگر و غواص نباشیم، غرق خواهیم شد و حضور مؤثر در این فضا نیازمند علم رسانه، مهارت و شناخت دقیق از عملکرد دشمن است.

معاون هماهنگ سازمان بسیج مستضعفین با تأکید بر اینکه امروز در یک جنگ واقعی و تمام‌عیار رسانه‌ای قرار داریم، تصریح کرد: رصد دقیق اقدامات دشمن در فضای مجازی ضروری است و تنها راه عبور موفق از این میدان، انسجام، آگاهی و اتحاد است.

وی خاطرنشان کرد: مسیر پیش‌روی ملت ایران، راه اتحاد مقدس است و همین اتحاد، عامل اصلی خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن خواهد بود.

گفتنی است سردار حسین معروفی به تازگی با حکم سردار سرلشکر محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان معاون فرهنگی اجتماعی و رسانه‌ای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب شده است و پیش از این معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین کشور بود.

در پایان این مراسم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی از کتاب (حواسمان به شما هست) رونمایی شد. این کتاب برگرفته از خاطرات سرکار خانم رقیه بهزادی امدادگر دوران دفاع مقدس در عملیات فتح‌المبین و مسئول پشتیبانی جبهه است که این خاطرات به قلم افسر فاضلی شهربابکی تدوین شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی