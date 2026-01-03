معاون هماهنگکننده سازمان بسیج مستضعفین:
فضای مجازی دریایی است که اگر در آن شناگر نباشیم، غرق میشویم
به گزارش ایلنا، سردار معروفی معاون هماهنگکننده سازمان بسیج مستضعفین، در سخنانی با اشاره به تغییر شیوههای تقابل دشمن اظهار کرد: امروز دشمن بهجای تصرف سرزمین، بهدنبال تصرف ذهن ملت بزرگ ایران است و تلاش میکند اراده و رفتار جوانان ما را تحت تأثیر قرار دهد.
وی با بیان اینکه تحریف مفاهیم دینی و هویتی یکی از ابزارهای اصلی این جنگ است افزود: تفسیر آیات و مفاهیم دینی با قرائتهای غربزده و سیاسی، جامعه را از حقیقت دین دور میکند و هویت اسلامی را هدف قرار میدهد.
سردار معروفی با تأکید بر نقش رسانهها در این میدان گفت: رسانه تهدید محور باید به رسانه فرصتمحور تبدیل شود و فعالان رسانهای باید با شناخت درست از شرایط، تهدیدها را به فرصت تبدیل کنند.
او فضای مجازی را عرصهای حساس توصیف کرد و افزود: فضای مجازی دریایی است که اگر در آن شناگر و غواص نباشیم، غرق خواهیم شد و حضور مؤثر در این فضا نیازمند علم رسانه، مهارت و شناخت دقیق از عملکرد دشمن است.
معاون هماهنگ سازمان بسیج مستضعفین با تأکید بر اینکه امروز در یک جنگ واقعی و تمامعیار رسانهای قرار داریم، تصریح کرد: رصد دقیق اقدامات دشمن در فضای مجازی ضروری است و تنها راه عبور موفق از این میدان، انسجام، آگاهی و اتحاد است.
وی خاطرنشان کرد: مسیر پیشروی ملت ایران، راه اتحاد مقدس است و همین اتحاد، عامل اصلی خنثیسازی توطئههای دشمن خواهد بود.
گفتنی است سردار حسین معروفی به تازگی با حکم سردار سرلشکر محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهعنوان معاون فرهنگی اجتماعی و رسانهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب شده است و پیش از این معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین کشور بود.
در پایان این مراسم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی از کتاب (حواسمان به شما هست) رونمایی شد. این کتاب برگرفته از خاطرات سرکار خانم رقیه بهزادی امدادگر دوران دفاع مقدس در عملیات فتحالمبین و مسئول پشتیبانی جبهه است که این خاطرات به قلم افسر فاضلی شهربابکی تدوین شده است.