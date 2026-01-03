به گزارش ایلنا، سردار «اسماعیل احمدی‌مقدم» با اشاره به تاریخچه و ظرفیت‌های کنونی مقاومت اسلامی در منطقه غرب آسیا، اظهار داشت: مقاومت اسلامی از ابتدای انقلاب اسلامی شکل گرفت و با شکل‌گیری گروه‌های مقاومت در لبنان و فلسطین توسعه یافت.

وی با اشاره به نقش کلیدی شهید «قاسم سلیمانی» در توانمندی جبهه مقاومت، افزود: مقاومت اسلامی در دوره فرماندهی سپهبد شهید حاج «قاسم سلیمانی» در نیروی قدس از سال ۱۳۷۶، اوج گرفت؛ همچنین آنچه امروز به‌عنوان «محور مقاومت» می‌شناسیم؛ نه‌تنها در منطقه بلکه در جهان گسترش یافته و این، ثمره انقلاب اسلامی است.

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی به فراز و فرود‌های این مسیر اشاره کرد و گفت: در این مسیر پیروزی‌ها و شکست‌هایی بوده است؛ در میانه این راه، تروریست‌های سلفی و تکفیری داعش و هم‌پیمانان آن‌ها سر برآوردند؛ اما مقابل محور مقاومت شکست خوردند؛ پس از حوادث هفتم اکتبر نیز اتفاقات و نوساناتی رخ داد، اما در نهایت، امروز مقاومت زنده و گسترده شده و از مرز‌های منطقه عبور کرده است.

وی تصریح کرد: امروز میلیون‌ها نفر در اروپا، آمریکا و استرالیا در حمایت از تفکر مقاومت تظاهرات می‌کنند. مقاومت امروز یک مفهوم جهانی شده است و دیگر نمی‌توان آن را با معیار‌های میدانی سنجید. در واقع به برکت انقلاب اسلامی و مجاهدت‌های شهید سلیمانی، مفهوم مقاومت در جهان شناخته شده است.

سردار احمدی‌مقدم به دیدار اخیر «دونالد ترامپ» رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم خبیث صهیونیستی اشاره و عنوان کرد: هرچند که از محتوای جلسات آنان اطلاع دقیقی نداریم، اما معمولاً این‌گونه ملاقات‌ها نتایج مشترکی را به همراه داشته است.

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی با بیان اینکه رژیم صهیونی و آمریکا دائماً در حال توطئه‌چینی در منطقه هستند؛ خاطرنشان کرد: معمولاً نتانیاهو تلاش می‌کند که ترامپ را متقاعد کند تا تصمیمات مخربی را در منطقه به اجرا بگذارند.

