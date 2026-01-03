خبرگزاری کار ایران
پیام وزیر کشور به مناسبت ولادت امام علی (ع) و روز پدر

پیام وزیر کشور به مناسبت ولادت امام علی (ع) و روز پدر
وزیر کشور در پیامی با تبریک سالروز ولادت با سعادت حضرت امیرالمومنین علی (ع) و گرامیداشت روز پدر تأکید کرد: بزرگداشت این روز فرصتی مغتنم برای پاسداشت مقام والای پدران و تجلیل از نقش بی‌بدیل مردان ساعی ایران زمین در استحکام خانواده و تعالی جامعه اسلامی است.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، متن پیام مومنی به این شرح است:

«ولادت با سعادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، اسوه عدالت، شجاعت و ایمان، و فرارسیدن روز پدر را به همه مردم شریف ایران، به‌ویژه مردان و پدران فداکار و مسئولیت‌پذیر، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

امام علی (ع) نه‌تنها نماد عدالت‌خواهی و حق‌طلبی در تاریخ بشریت است، بلکه الگوی جاودانه مدیریت، اخلاق، ساده‌زیستی و خدمت به جامعه به شمار می‌آید.

بزرگداشت این روز فرصتی مغتنم برای پاسداشت مقام والای پدران و تجلیل از نقش بی‌بدیل مردان ساعی در استحکام خانواده و تعالی جامعه اسلامی است.

اینجانب ضمن گرامیداشت این مناسبت مبارک، از تلاش‌های خالصانه مردان و پدران عزیز ایران اسلامی به‌ویژه همکارانم در مجموعه صف و ستاد وزارت کشور، در مسیر رشد، امنیت و پیشرفت کشور قدردانی نموده و از درگاه خداوند متعال، سلامتی، عزت و توفیق روزافزون همگان را مسئلت دارم.»

 

