خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛

روح مقاومت در تعقیب و انتقام از قاتلان شهید سلیمانی به پرواز درآمده است

روح مقاومت در تعقیب و انتقام از قاتلان شهید سلیمانی به پرواز درآمده است
کد خبر : 1736744
لینک کوتاه کپی شد.

سپاه پاسداران در سالروز شهادت سردار سلیمانی تأکید کرد: هم‌زمانی سالروز شهادت حاج قاسم با میلاد امیرمؤمنان(ع) نشان می‌دهد مکتب سلیمانی تجلی عملی مردم‌داری علوی و موتور قدرت پایدار ایران است.

به گزارش ایلنا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای به مناسبت سالروز شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و میلاد با سعادت امیرمؤمنان تاکید کرد: فرسایش قدرت سیاسی و امنیتی نظام سلطه و فروپاشی نظم آمریکایی در منطقه و جهان محصول اثر ماندگار این شهید و رزمندگان جبهه مقاومت است. ترامپ و نتانیاهوی خونخوار با ترور ناجوانمردانه این شهید نتوانستند قدرت ماورایی این شهید و راه و اثر ایشان را از بین ببرند.

بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سالروز شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و میلاد با سعادت امیرمؤمنان (ع) به شرح زیر است:

تقارن تاریخی سالروز شهادت شهید سلیمانی با میلاد با سعادت امیرمؤمنان حضرت علی علیه السلام تداعی کننده این تفسیر است که مکتب سلیمانی، امتداد عملی سیره علوی در روزگار ماست؛ سیره‌ای که عدالت، شجاعت، دشمن شناسی، مسئولیت‌پذیری و مردم‌داری را به‌عنوان ستون‌های قدرت پایدار معرفی می‌کند. چنین هم‌زمانی، نقشه راهی برای قدرت‌سازی معنوی و سیاسی در جبهه مقاومت و ایمن‌سازی ایران اسلامی است.

بسط و تعمیق نام و یاد شهید سلیمانی در میان جوامع اسلامی و نسل‌های نوین منطقه پس از گذشت شش سال از شهادت این اسطوره حقیقت و به مصداق بارز آیه شریفه «اَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم»، نشانی است از ژرفای مکتب سلیمانی و اینکه شهادت حاج قاسم پایان سلیمانی نیست، آغاز سلیمانی است.

مقاومت ملت و جوانان ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به دشمن فهماند که ایران پر است از سلیمانی‌ها. سلطه گران با تکثیر شهادت گونه حاج قاسم فهرست اسطوره‌های این سرزمین را تکمیل و تکثیر کردند.

فرسایش قدرت سیاسی و امنیتی نظام سلطه و فروپاشی نظم آمریکایی در منطقه و جهان محصول اثر ماندگار این شهید و رزمندگان جبهه مقاومت است. ترامپ و نتانیاهوی خونخوار با ترور ناجوانمردانه این شهید نتوانستند قدرت ماورایی این شهید و راه و اثر ایشان را از بین ببرند زیرا اگر اینگونه بود با وجود ترور ناجوانمردانه و بزدلانه ایشان «طوفان الاقصی» به دست رزمندگان فلسطینی و با الگوگیری از شهید سلیمانی خلق نمی‌شد.

روح مقاومت در تعقیب و انتقام از قاتلان سلیمانی و ارواح طیبه شهدای مقاومت به پرواز درآمده است. روح سلیمانی در کالبد ملت‌های منطقه در جریان است و نشان می‌دهد که در مقابل زورگویان کودک کش طوفان الاقصی‌ها در پیش است.

محور مقاومت و مبارزه با اسرائیل در سراسر عالم و قطعاً در طول تاریخ با نام و یاد شهید سلیمانی پیوند خورده و عجین خواهد بود. امروز مقاومت اسلامی در کشورهای اسلامی با هنرنمایی شهید سلیمانی به جبهه‌ای منسجم، هم‌افزا و کارآمد بدل شده است و آرمان، روح و شعار کلیدی مقاومت اسلامی برای آزادی قدس شریف با شعار جهانی (#FreePalestine) آن‌هم نه در جهان اسلام بلکه در سراسر سرزمین‌های غربی و روبروی کاخ سفید سرداده می‌شود.

رئیس جمهور آمریکا به عنوان قاتل شهید سلیمانی امروز نیز تلاش دارد پس از عدم کامیابی از ترور شهید سلیمانی و راه اندازی جنگ ۱۲ روزه، ایران بزرگ و مستقل را با ایجاد بی‌ثباتی و امنیت زدایی به تسلیم وادار کند. ولی بازهم ملت ایران با هوشیاری و همراهی نکردن با آشوب طلبان وابسته، نقشه‌های شوم رهبران خبیث آمریکایی و مزدوران خائن آنان را خنثی و سیلی سخت بر رخساره سیاه آنان نواختند و اکنون عصبانیت سرتاپای ترامپ را فرا گرفته و از سر استیصال ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران را تهدید می‌کند.

سپاهیان جان برکف اسلام بار دیگر در این ایام سراسر نور و سعادت با استعانت از امیرمؤمنان حضرت علی علیه السلام و ارواح طیبه شهدا بالاخص روح بلند سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، ضمن تجدید بیعت مجدد با فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای مدظله‌العالی و آرمان‌های انقلاب و شهدا، اعلام می‌دارند که در رکاب رهبر حکیم و در خدمت مردم عزیز تا پایان همه توطئه‌های ترکیبی دشمنان و تحقق ایران مستقل و قوی، جان فدا خواهند ماند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی