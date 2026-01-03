کوثری در گفتوگو با ایلنا:
اگر سازمان ملل به اقدامات گستاخانه ترامپ ورود نکند، ما هم بلدیم چه کار کنیم
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به اظهارات مداخله جویانه ترامپ درباره ایران گفت: سازمان ملل باید به این موارد رسیدگی کند؛ اگر سازمان ملل کارهای نیست ما هم بلدیم چه کار کنیم، آمریکاییها در نقاط وسیع جهان به ویژه در غرب آسیا، پایگاه دارند و آن موقع بلایی به سر آنها خواهد آمد که این پایگاههایشان را جمع کرده و پا به فرار بگذارند.
اسماعیل کوثری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اظهارات مداخله مداخلهجویانه ترامپ گفت: این قلدرهای عالم، که مغزشان کار نمیکند به بازوها و پولهایشان مینازند و خیال میکنند که همه باید تابع آنها باشند و هر غلطی که دلشان خواست انجام دهند.
وی ادامه داد: سازمان ملل باید به این موارد رسیدگی کند که این افراد که عضو سازمان ملل و دارای حق وتو هستند، بر چه اساسی به صورت گستاخانه در امور داخلی ایران دخالت میکنند و از آشوبگران حمایت میکنند و آنها را تشویق و ترغیب میکنند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: اگر سازمان ملل کارهای نیست ما هم بلدیم چه کار کنیم، آمریکاییها در نقاط وسیع جهان به ویژه در غرب آسیا، پایگاه دارند و آن موقع بلایی به سر آنها خواهد آمد که این پایگاههایشان را جمع کرده و پا به فرار بگذارند.
وی تاکید کرد: ترامپ، به عنوان رئیسجمهور، باید عاقل باشد، اما متأسفانه، عقل که ندارد هیچ گستاخی هم میکند. باتوجه به جنایتی که در چنین روزی نسبت به حاج قاسم عزیز صورت گرفت، به ویژه اینکه دعوت رسمی مسئولین عراقی از ایشان برای حضور در عراق و برگزاری جلسهای با ابومهدی المهندس صورت گرفته بود، اینها را ترور کردند و ترامپ با گستاخی جنایتکارانه خود اعلام کرد که من دستور دادهام.
کوثری تصریح کرد: باید بگوییم که انشالله جبهه مقاومت به گونهای عمل کند که دیگر ترامپ اجازه چنین گستاخی را به خود ندهد لذا قطعا مجاهدینی که پای رکاب حاج قاسم بودند و هستند، در زمان مناسب، پاسخ مناسب را خواهند داد تا اینها جرئت نکنند اینقدر گستاخی علیه ملت ایران انجام دهند و یا بیان کنند.
وی درباره اینکه در طی شش سال گذشته اقدامات متعددی در سطح منطقه رخ داده است به نظر شما اگر سردار سلیمانی بودند معادلات منطقه به چه صورتی رقم میخورد، گفت: هر کسی جای خودش است حاج قاسم جای خودش هست و آقای قاآنی هم جای خودش هست و هر کدام نقش خود را دارند. اگر امروز موقعیت ایجاد شود یاران حاج قاسم همواره اعلام کردهاند که انتقام ایشان را خواهند گرفت. چراکه وقتی اینقدر گستاخانه با صراحت اعلام میکند که من دستور دادهام. اگر دادگاههای بینالمللی به این موضوع رسیدگی نکنند بالاخره جوانانی هستند که در موقع خود اقدام میکنند.
کوثری تاکید کرد: این دستگاههای عریض و طویل بینالمللی باید جلوی اینها را بگیرند حال هر عضوی میخواهد باشد؛ میخواهد آمریکا باشد یا هر کشور دیگری باشد به ویژه کشورهایی که حق وتو دارند نباید اینقدر گستاخی کنند و از کسانی که آشوب به پا میکنند، حمایت کنند. این در هیچ کشوری قابل قبول نیست. الان ببینید سازمان ملل چه خاصیتی دارد که اینها به سمت ونزوئلا رفتهاند مگر ونزوئلا چه کرده است که اینها برای بیرون کردن مادورو رئیس جمهور آنجا لشکرکشی کردهاند. اینها مسائلی است که سازمان ملل باید رسیدگی کند اما در نهایت اگر سازمان ملل اقدام نکند، افرادی هستند که در موقع مناسب انتقام این بیانات نابخردانه و یا اقدامات جنایتکارانه را بگیرند.