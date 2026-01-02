خبرگزاری کار ایران
پیام دادستان همدان در پی ناآرامی‌های اخیر در همدان

پیام دادستان همدان در پی ناآرامی‌های اخیر در همدان
کد خبر : 1736667
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان به دنبال ناآرامی‌های اخیر در همدان با انتشار پیامی اعلام کرد که هر اقدامی که همسو با دشمن موجب اخلال در نظم عمومی و سلب آسایش عمومی و ورود خسارت به اموال و نفوس عمومی مردم یا در ارتباط با اهداف رسانه‌های معاند صورت گیرد از مصادیق جرایم علیه امنیت داخلی محسوب می‌شود.

به گزارش ایلنا، عباس نجفی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان در پیامی در پی ناآرامی‌های اخیر در همدان تاکید کرد: هر اقدامی که همسو با دشمن موجب اخلال در نظم عمومی و سلب آسایش عمومی و ورود خسارت به اموال ونفوس عمومی مردم یا در ارتباط با اهداف رسانه‌های معاند صورت گیرد از مصادیق جرایم علیه امنیت داخلی محسوب و بر اساس قوانین حاکم برخورد قاطع و پشیمان کننده با عاملین آن صورت می‌گیرد.

متن پیام به این شرح است:

با توجه به برخی ناآرامی‌های اخیر در سطح استان توسط عده‌ای فریب خورده القائات رسانه‌ای معاندین، لازم است نکاتی را به شرح ذیل متذکر گردید:

هرگونه اعتراض مشروع بایستی از مسیر قانونی آن انجام و اقدام خارج از آن جرم تلقی گردیده و عاملین آن مسؤول جبران کلیه خسارات جانی و مالی به نفوس مردم، اموال عمومی و خصوصی می‌باشند. 

متذکر می‌گردد هر اقدامی که همسو با دشمن موجب اخلال در نظم عمومی و سلب آسایش عمومی و ورود خسارت به اموال ونفوس عمومی مردم یا در ارتباط با اهداف رسانه‌های معاند صورت گیرد از مصادیق جرایم علیه امنیت داخلی محسوب و بر اساس قوانین حاکم برخورد قاطع و پشیمان کننده با عاملین آن صورت می‌گیرد.

در پایان ضمن تشکر از قاطبه شهروندان عزیز که با بصیرت کافی و آگاهی از توطئه‌های دشمنان، پشتیبان فرزندان خود در نیرو‌های نظامی و انتظامی می‌باشند به معدود افراد فریب خورده هشدار داده می‌شود در صورت عدم توجه به هشدار‌ها و خدشه به امنیت عمومی، ضابطین مکلفند به عنوان جرم مشهود و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و دستورات قضایی صادره، برخورد قاطعانه در راستای تامین امنیت مردم معمول و متهمین بازداشت و جهت اقدامات مقتضی تحویل مقامات قضایی نمایند.

انتهای پیام/
