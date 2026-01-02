به گزارش ایلنا، حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب رئیس مجلس در واکنش به گزافه‌گویی‌های ترامپ جرئیس جمهور آمریکا در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه یکپارچه ایستاد و شما هنوز ایرانیان را نشناخته‌اید اما مردم به خوبی تفاوت «مطالبه‌گر» و «آشوب‌گر» را می‌دانند. مطالبه حق مردم است و امنیت و آینده‌ی ایران را مردمش می‌سازند، نه دشمنان قسم‌خورده و رئیس‌جمهور احساسی آمریکا.‬ بهتر است مراقب خود در منطقه باشید!»