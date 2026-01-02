خبرگزاری کار ایران
دیپلمات ایرانی:

«راهپیمایی اتحاد ملی برای ایران»؛ پاسخی به اظهارات مداخله جویانه ترامپ

سفیر جمهوری اسلامی ایران در بنگلادش در واکنش به اظهارات ترامپ خاطرنشان کرد: بهترین شیوه مقابله؛ راهپیمایی میلیونی همه اقشار ملت از هر تفکر، نژاد، قومیت و مذهب در دفاع از میهن است تا آمریکا و اسرائیل پاسخ خود را دریافت کنند.

به گزارش ایلنا، «جلیل رحیمی جهان آبادی» سفیر کشورمان در بنگلادش در واکنش به اظهارات ضدایرانی ترامپ در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ترامپ به بهانه دفاع از مردم و درواقع  کمک به رژیم صهیونیستی می‌خواهد اقدام نظامی خود را توجیه کند، بهترین شیوه مقابله؛ راهپیمایی میلیونی همه اقشار ملت از هر تفکر، نژاد، قومیت و مذهب در دفاع از میهن است تا آمریکا و اسرائیل پاسخ خود را دریافت کنند.

وی با تاکید بر «راهپیمایی اتحاد ملی برای ایران» یادآور شد: اگر ترامپ از برجام خارج نمی‌شد و اجازه می‌داد روند لغو تحریم‌ها ادامه یابد آیا مشکلات اقتصادی امروز بود!؟ایران با برجام، نیت صادقانه خود را به جهان اثبات کرد اما ترامپ در پاسخ چه کرد!؟ پاسخ به همین سوال نشان می‌دهد چه کسی مسبب شرایط امروز است !

