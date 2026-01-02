به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان بعدازظهر امروز جمعه 12 دی 1404، در نشستی با وزیر و مدیران وزارت جهاد کشاورزی، ضمن تبریک فرا رسیدن سالروز ولادت باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علی‌بن‌ابیطالب (ع)، با تأکید بر جایگاه راهبردی این وزارتخانه در تأمین امنیت غذایی و ثبات معیشتی کشور، مهم‌ترین برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در حوزه کالاهای اساسی را تشریح کرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به تصویب اصلاح شیوه تخصیص ارز ترجیحی در حوزه کالاهای اساسی، اظهار داشت: طبیعی است که این تصمیم منافع برخی افراد و بخش‌های ذی‌نفوذ را تحت تأثیر قرار دهد، اما آنچه دولت دنبال می‌کند حذف ارز ترجیحی نیست، بلکه اصلاح نحوه تخصیص آن و انتقال یارانه از حلقه نخست زنجیره توزیع به حلقه پایانی، یعنی مصرف‌کنندگان واقعی است.

پزشکیان با تأکید بر اینکه این مصوبه به تصویب رسیده و دلیلی برای تأخیر در اجرای آن وجود ندارد، خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید با تشکیل ستادی متشکل از مدیران و نمایندگان اصناف، اجرای این مصوبه را در فضایی تعاملی آغاز و پیگیری کند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، بلافاصله بررسی و رفع شود. ممکن است در ابتدای اجرای طرح، برخی بخش‌ها به‌ویژه اصناف خرد با مشکلاتی مواجه شوند که لازم است سریعاً به آنها رسیدگی شود.

رئیس جمهور تصریح کرد: نباید اجازه داد برای کسی مشکلی ایجاد شود یا بی‌دلیل بازداشتی صورت گیرد و حتی لازم است مشکلاتی که در روزهای اخیر برای برخی اصناف پیش آمده، با جدیت پیگیری و رفع شود. در صورت لزوم، شخصاً نیز برای حل این مسائل ورود خواهم کرد تا هیچ فردی بدون دلیل دچار مشکل نشود.

پزشکیان، شیوه مرسوم تخصیص ارز ترجیحی و یارانه‌های ناشی از آن را بستری برای بروز تخلف و توزیع رانت دانست و افزود: اصلاح این شیوه، بستر سوءاستفاده را از بین می‌برد، بدون آنکه در حجم یارانه‌های پرداختی تغییری ایجاد شود. روش‌های گذشته غیرشفاف بود و عده‌ای محدود از آن بهره‌مند می‌شدند، اما اکنون شکل کار اصلاح شده و لازم است با نظارت دقیق، از هرگونه اختلال در معیشت مردم جلوگیری شود.

رئیس جمهور تأکید کرد: در صورت بروز هرگونه خلل در تأمین کالاهای اساسی، باید فوراً از مسیر واردات جبران شود تا مردم اطمینان داشته باشند دولت اجازه نخواهد داد در تولید، تأمین و توزیع کالاهای اساسی مشکلی ایجاد شود.

پزشکیان موفقیت اجرای این طرح، به‌ویژه در آغاز اجرا، را بسیار مهم دانست و گفت: همه تلاش خود را به‌کار بگیرید تا بازار به‌گونه‌ای مدیریت شود که همه منتفع شوند و هیچ بخشی آسیب نبیند. امروز در شرایط یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی قرار داریم و طبیعی است که در آغاز مسیر با برخی ناهماهنگی‌ها مواجه شویم، اما باید برای رفع فوری آنها آمادگی کامل وجود داشته باشد.

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی دقیق و روایت‌سازی صحیح، تأکید کرد: ستادی که در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود، نباید اجازه دهد بی‌مورد برای کسی پرونده‌سازی شود، مگر در مواردی که سوءنیت یا تخلف آشکار وجود داشته باشد. در عین حال، نباید اجازه داد جریان‌هایی که از بیرون کشور به‌دنبال ایجاد اخلال هستند، به اهداف خود دست یابند.

در بخش دیگری از این نشست، پزشکیان به برخی برداشت‌ها و حواشی ایجادشده پیرامون بخشی از اظهارات خود در جریان سفر به شهرکرد اشاره کرد و گفت: در ارتباط با بخشی از سخنان من مطالبی مطرح شد، اما لازم است تصریح کنم که هیچ‌یک از وزرای کابینه را شخصاً انتخاب نکرده‌ام، بلکه تشکیل کابینه دولت چهاردهم حاصل فعالیت یک مجموعه کارشناسی و روندی مبتنی بر بررسی‌های تخصصی بوده است.

رئیس جمهور افزود: اعضای کابینه و مدیران ارشد دولت چهاردهم نه بر اساس روابط شخصی یا تعلقات جناحی، بلکه برآمده از اجماع کارشناسان در کارگروه‌های تخصصی هستند. شاید از آنجا که این شیوه کمتر مرسوم بوده، واکنش‌هایی نسبت به آن صورت گرفته است، اما رویکرد دولت از ابتدا اتکا به نظر کارشناسی بوده است.

پزشکیان با بیان اینکه این رویه همچنان در دولت چهاردهم استمرار دارد، تصریح کرد: بنده قاطعانه از نتایج این روند حمایت می‌کنم و تا پایان، پای دفاع از مدیران منتخب دولت خواهم ایستاد.

رئیس جمهور در ادامه با قدردانی صمیمانه از هدایت‌ها و حمایت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی، اظهار داشت: مسیر اصلاحاتی که دولت چهاردهم در پیش گرفته، بدون پشتیبانی‌های ایشان امکان‌پذیر نبود و از صمیم قلب از این حمایت‌ها قدردانی می‌کنم.

پزشکیان با تأکید بر پایبندی خود به تعالیم قرآن کریم و سیره اهل‌بیت(ع)، گفت: قرآن و آموزه‌های ائمه اطهار(ع) را دستورالعمل‌های اجرایی زندگی می‌دانم، نه صرفاً متونی برای موعظه یا نصحیت. اگر به این تعالیم باور داریم، باید آنها را در عمل به‌کار بگیریم.

رئیس جمهور در پایان ضمن قدردانی از مدیران ستادی و استانی وزارت جهاد کشاورزی، از آنان خواست با دقت، جدیت و نظارت مستمر، اجرای این مصوبات را دنبال کرده و در صورت بروز هرگونه مشکل، موضوع را بی‌درنگ به دولت و شخص رئیس‌جمهور منتقل کنند تا در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی و رفع شود.