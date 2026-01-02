روز دوشنبه (۱۵ دی‌ماه) :

در کنار برگزاری نشست هیأت رئیسه کمیسیون، بررسی تقاضای تحقیق و تفحص تعدادی از نمایندگان از عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان، بررسی تقاضای تحقیق و تفحص تعدادی از نمایندگان از عملکرد مدیریتی دانشگاه فرهنگیان طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴، و بررسی تقاضای اعمال تبصره (۱) ماده (۴۵) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در خصوص تخلفات وزیر آموزش و پرورش در عدم رسیدگی به سوءمدیریت رئیس دانشگاه فرهنگیان، در دستور کار کمیسیون قرار دارد. همچنین نحوه بازنشستگی اساتید دانشگاه فرهنگیان نیز رسیدگی خواهد شد.

روز سه‌شنبه (۱۶ دی‌ماه) :

ادامه بررسی طرح تقویت نظام آموزش و پرورش (پیشنهاد اصلاح ساختار) در دستور کار اعضای کمیسیون است.

گفتنی است روز چهارشنبه (۱۷ دی‌ماه)، کمیته بهره‌وری و نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان، گزارش دیوان محاسبات کشور در خصوص اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان را بررسی خواهد کرد.