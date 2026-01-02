بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در بخش نفت و برق

به گزارش ایلنا؛ نشست های کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی این هفته روزهای( ۱۶،۱۵،۱۴ دی ماه) برگزار خواهد شد.

دستور کار این کمیسیون به شرح ذیل است: روز یکشنبه، کمیسیون مشترک انرژی و صنایع به ادامه بررسی طرح اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران می پردازد. همچنین؛ روز دوشنبه اعضای کمیسیون انرژی مجلس،لایحه بودجه ۱۴۰۵ در بخش نفت را بررسی می کنند. کمیسون انرژی مجلس در روز سه شنبه نیز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در بخش برق و انرژی اتمی را در دستورکار دارند.

