عضو کمیسیون حقوقی مجلس در گفت‌وگو با ایلنا:

موارد عسر و حرج را به نفع بانوان تصویب کردیم/ بندهایی اضافه کردیم که مزاحمت مرد، مانع صدور حکم طلاق نشود

عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: متاسفانه به نوعی در جامعه القا و تلقین شده است که گویا ما آمده ایم محدود کردیم که حتماً تا ۱۴ سکه مهریه را تعیین کنند در حالی که هر میزان سکه که طرفین توافق کنند، هر مبلغ و مقدار و میزان سکه‌ای که تعیین کنند،لازم‌الاجراست و ضمانت اجرایی دارد.

عثمان سالاری عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس درباره بررسی مجدد مهریه در کمیسیون حقوقی قضایی  گفت: مصوبه مجلس درباره مهریه به کمیسیون برگشت خورد. البته باید توجه داشت که  زوجین هر میزان که می‌خواهند می‌توانند مهریه تعیین کنند اما تا ۱۴ سکه ضمانت کیفری دارد.

وی تصریح کرد: متاسفانه به نوعی در جامعه القا و تلقین شده است که گویا ما آمده ایم محدود کردیم که حتماً تا ۱۴ سکه مهریه را تعیین کنند در حالی که هر میزان سکه که طرفین توافق کنند، هر مبلغ و مقدار و میزان سکه‌ای که تعیین کنند، لازم‌الاجراست و ضمانت اجرایی دارد.

این عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: ما هم داریم تلاش می کنیم که قوه قضائیه را مکلف قانونی کنیم که سازوکارهای شناسایی اموال و املاک زوج را فعال کند تا اگر احیاناً زوج بخواهد شفاف نکند، این موارد فعال و شفاف شود تا حقوق حقه زوجه احیاناً ضایع نشود و بتوانیم این‌ها را توقیف کنیم.

وی درباره تعیین عسر و حرج برای درخواست طلاق از سوی زوجه گفت: ما بندهای  موارد عسر و حرج را به نفع بانوان تصویب کردیم. دیگر این‌گونه نیست که مرد بگوید طلاق در ید من است و من طلاق نمی‌دهم، ولو اینکه مهریه‌ات را وضع کنی و تا موهای سرت مثل دندانهایت سفید شود، طلاق نمی‌دهم؛ دیگر این‌گونه نیست.

سالاری گفت: ما آمدیم این را در چند بند اضافه کردیم و این حق را به بانوان دادیم که اگر زوجه به این نتیجه برسد که با زوج تشابه، تشارف و تفاهم اخلاقی، فکری و روحی و روانی ندارد، بتواند دادخواست بدهد و طلاق خود را بگیرد و ممانعت و مزاحمت مرد مانع اجرای صدور حکم طلاق و اجرای آن نشود.

وی ادامه داد: این موارد در کمیسیون مشخص شده است امیدواریم وقتی به صحن آمد در صحن هم تصویب شود.

