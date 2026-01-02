عراقچی:
پیام ضدایرانی ترامپ بسیار غیرمسئولانه و خطرناک است
وزیر خارجه ایران نوشت: پیام ترامپ که احتمالاً تحت تأثیر کسانی است که از دیپلماسی میترسند یا به اشتباه معتقدند دیپلماسی غیرضروری است، بسیار غیرمسئولانه و خطرناک است. نیروهای مسلح قدرتمند ما دقیقاً میدانند در صورت نقض حاکمیت ایران، کجا را هدف قرار دهند.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به پیام مداخلهجویانه دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا در امور داخلی ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: آنهایی که در ایران تحت تأثیر نوسانات گذرای نرخ ارز قرار گرفته اند، در چند روز گذشته به طور مسالمت آمیزی اعتراض کردهاند، همانطور که حق آنهاست. جدای از آن، ما شاهد مواردی از شورش های خشونت آمیز نیز بودهایم، از جمله حمله به ایستگاه پلیس و پرتاب کوکتل مولوتف به سمت افسران پلیس.
وزیر خارجه ایران تصریح کرد: رئیس جمهور ترامپ که اخیرا گارد ملی را در داخل مرزهای ایالات متحده مستقر کرد، بهتر از همه می داند که حملات مجرمانه به اموال عمومی قابل تحمل نیست. به همین دلیل است که پیام امروز پرزیدنت ترامپ، که احتمالاً تحت تأثیر کسانی است که از دیپلماسی میترسند یا به اشتباه معتقدند دیپلماسی غیرضروری است، بسیار غیرمسئولانه و خطرناک است.
او در پایان نوشت: ملت بزرگ ایران مانند گذشته هرگونه دخالت در امور داخلی خود را قاطعانه رد خواهند کرد. به همین ترتیب، نیروهای مسلح قدرتمند ما در حالت آماده باش هستند و دقیقاً میدانند در صورت نقض حاکمیت ایران، کجا را هدف قرار دهند.