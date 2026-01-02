پیام ضدایرانی ترامپ بسیار غیرمسئولانه و خطرناک است

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به پیام مداخله‌جویانه دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در امور داخلی ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: آن‌هایی که در ایران تحت تأثیر نوسانات گذرای نرخ ارز قرار گرفته اند، در چند روز گذشته به طور مسالمت آمیزی اعتراض کرده‌اند، همانطور که حق آنهاست. جدای از آن، ما شاهد مواردی از شورش های خشونت آمیز نیز بوده‌ایم، از جمله حمله به ایستگاه پلیس و پرتاب کوکتل مولوتف به سمت افسران پلیس.