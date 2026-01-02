توییت ترامپ بسیار ابلهانه بود

به گزارش ایلنا، سید عطاالله مهاجرانی در ایکس‌نوشت: ترامپ ایران را به حمله تهدید کرده است. در جنگ ۱۲ روزه که با پوشش فریب مذاکرات انجام شد. ٱمریکا به اهدافش نرسید. این بار گفته برای حمایت از اعتراضات به ایران حمله می کند. حمله ٱمریکا شبیه ٱخرین تیر بخت النصر می ماند. کمانه می کند و بر پیکر خودش می نشیند. سناریو اعتراضات همین است.

وی یادآور شد: بایست به هوشمندی بازار تبریز و بازار اصفهان درود فرستاد که از آغاز دریافتند که اعتراضات و تظاهرات می تواند پوشش و پل سوء استفاده دشمنان ایران و ملت ایران باشد. توییت ترامپ که البته بسیار ابلهانه بود و از سناریوی اعتراضات پرده برداشت. نشان داد که هدف ایران قدرتمند و مستقل است.