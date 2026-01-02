خبرگزاری کار ایران
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان:

دستگیری و تشکیل چندین پرونده قضایی برای آشوبگران و مخلین نظم عمومی در پی تجمعات اخیر در همدان

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان گفت: برای افراد دستگیرشده در جریان تجمعات و اغتشاشات اخیر، پرونده‌های قضایی تشکیل شده و رسیدگی به اتهامات آنان با رعایت کامل موازین قانونی و حقوق شهروندی در دستور کار مراجع قضایی قرار دارد.

به گزارش ایلنا، عباس نجفی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان، با اشاره به تجمعات اخیر در برخی نقاط استان، اعلام کرد: دستگاه قضایی استان با رصد دقیق تحولات میدانی و اطلاعاتی و در چارچوب وظایف قانونی، نسبت به رسیدگی به اقدامات خارج از چارچوب قانون اقدام کرده است. برای افراد دستگیرشده در جریان این تجمعات و اغتشاشات، پرونده‌های قضایی تشکیل شده و رسیدگی به اتهامات آنان با رعایت کامل موازین قانونی و حقوق شهروندی در دستور کار مراجع قضایی قرار دارد. 

وی افزود: با وجود نارضایتی‌های عمومی نسبت به گرانی و بی‌ثباتی اقتصادی که بیان آن در چارچوب قانون، حقی طبیعی برای مردم است، حضور خیابانی نسبت به دوره‌های گذشته کمرنگ‌تر بوده و بخش عمده‌ای از مطالبات به‌صورت مسالمت‌آمیز مطرح شده است. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی عناصر سازمان‌یافته و آموزش‌دیده با سوءاستفاده از فضای اعتراضات، درصدد ایجاد ناامنی و اخلال در نظم عمومی بوده‌اند. 

دادستان مرکز استان همدان تصریح کرد: بر اساس اطلاعات موجود، تعدادی از سرشبکه‌ها و هسته‌های اغتشاش بازداشت‌شده، به‌صورت سازمان‌یافته آموزش دیده و مأموریت داشته‌اند با اقدامات تحریک‌آمیز، از جمله نزدیک شدن به مراکز مذهبی و حساس مانند مساجد و کلانتری‌ها، واکنش نیرو‌های انتظامی را برانگیزند و فضای جامعه را ملتهب کنند. شواهد حاکی از آن است برخی از این افراد با برنامه‌ریزی قبلی اقدام به هدایت ناآرامی‌ها کرده‌اند. 

وی با تأکید بر حق قانونی مردم در بیان مطالبات و اعتراضات قانونی اظهار داشت: هرگونه اقدام که منجر به اخلال در نظم عمومی، تخریب اموال عمومی و خصوصی یا ایجاد ناامنی شود، با برخورد قانونی و قاطع مواجه خواهد شد. 

نجفی در پایان افزود: عملکرد حرفه‌ای، هوشمندانه و همراه با سعه‌صدر نیروی‌های بسیجی و عوامل انتظامی در مدیریت شرایط و هوشیاری و همراهی مردم، دو عامل مهم در کنترل اوضاع، خنثی‌سازی سناریو‌های خشونت‌آمیز و حفظ امنیت عمومی بوده است.

