واعظی:
ایران قیم «کاسب» نمیخواهد
قائم مقام حزب اعتدال و توسعه گفت: ایران قیم «کاسب» نمیخواهد و حقوق کسبه و معترضان واقعی، مقدس است، نه ابزار بازی قدرتها.
به گزارش ایلنا، محمود واعظی قائم مقام حزب اعتدال و توسعه در پی اظهارات مداخله جویانه اخیر ترامپ، در ایکس نوشت: فردی که با تحریمهایش، حقوق اولیه و حتی«دارو» را از مردم ایران دریغ کرده، ژست «ناجی» گرفته!
اکنون و پس از شکست در جنگ اخیر نیز، اهداف مغرضانه را در آشوب هدایت شده و «رؤیای جنگ داخلی» جستوجو میکند. ایران قیم «کاسب» نمیخواهد و حقوق کسبه و معترضان واقعی، مقدس است، نه ابزار بازی قدرتها.