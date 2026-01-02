به گزارش ایلنا، محمود واعظی قائم مقام حزب اعتدال و توسعه در پی اظهارات مداخله جویانه اخیر ترامپ، در ایکس نوشت: فردی که با تحریم‌هایش، حقوق اولیه و حتی«دارو» را از مردم ایران دریغ کرده، ژست «ناجی» گرفته!