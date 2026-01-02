به گزارش ایلنا، آذر منصوری دبیرکل حزب اتحاد ملت و رئیس جبهه اصلاحات ایران در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به اظهارات مداخله جویانه دونالد ترامپ رئیس جمهوری‌ها ایالات متحده آمریکا در یادداشتی نوشت: «‌‎اعتراض حق مردم است؛ ریشه در رنج‌ها و مطالبات واقعی دارد و باید شنیده شود. ما همدل با معترضانیم و سرکوب را راه‌حل نمی‌دانیم. اما هرگونه دخالت خارجی را صریح و قاطع محکوم می‌کنیم؛ این دخالت‌ها به زیان اعتراضات خشونت‌پرهیز است. حاکمیت در اجرای اصل ۲۷، خود مسیر امن اعتراضات را فراهم کند.»