رئیس جبهه اصلاحات:

هرگونه دخالت خارجی را صریح و قاطع محکوم می‌کنیم

رئیس جبهه اصلاحات ایران در واکنش به اظهارات مداخله جویانه رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد: هرگونه دخالت خارجی را صریح و قاطع محکوم می‌کنیم.

به گزارش ایلنا، آذر منصوری دبیرکل حزب اتحاد ملت و رئیس جبهه اصلاحات ایران در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به اظهارات مداخله جویانه دونالد ترامپ رئیس جمهوری‌ها ایالات متحده آمریکا در یادداشتی نوشت: «‌‎اعتراض حق مردم است؛ ریشه در رنج‌ها و مطالبات واقعی دارد و باید شنیده شود. ما همدل با معترضانیم و سرکوب را راه‌حل نمی‌دانیم. اما هرگونه دخالت خارجی را صریح و قاطع محکوم می‌کنیم؛ این دخالت‌ها به زیان اعتراضات خشونت‌پرهیز است. حاکمیت در اجرای اصل ۲۷، خود مسیر امن اعتراضات را فراهم کند.»

 

انتهای پیام/
