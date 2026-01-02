ایرانیان در برابر دشمن خارجی متحد هستند

به گزارش ایلنا، رئیس مجلس در واکنش به گزافه‌گویی رئیس جمهور آمریکا در فضای مجازی نوشت: فریاد شیطان بلند شد چرا که تلاش عوامل میدانی مسلح سرویس‌های جاسوسی برای تبدیل اعتراضات بحق بازاریان و اصناف و تبدیل آن به نبرد‌های شهری خشن و مسلح با آگاهی تاریخی ملت ایران با شکست رو‌به‌رو شد.