سیاست داخلی ۱۲ / ۱۰ / ۱۴۰۴ - ۱۶:۴۶:۱۰

پورمحمدی:

ژست حمایت از اعتراضات در ایران به ترامپ نمی‌آید

پورمحمدی در واکنش به سخنان مداخله‌جویانه رئیس‌جمهوری آمریکا، تاکید کرد: به ترامپ که معترضان آمریکایی را گاهی «حیوان»، «شورشی پولکی» یا «دیوانه» می‌خواند، ژست حمایت از اعتراضات در ایران نمی‌آید.