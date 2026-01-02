پورمحمدی:
ژست حمایت از اعتراضات در ایران به ترامپ نمیآید
پورمحمدی در واکنش به سخنان مداخلهجویانه رئیسجمهوری آمریکا، تاکید کرد: به ترامپ که معترضان آمریکایی را گاهی «حیوان»، «شورشی پولکی» یا «دیوانه» میخواند، ژست حمایت از اعتراضات در ایران نمیآید.
به گزارش ایلنا، مصطفی پورمحمدی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«به ترامپ که معترضان آمریکایی را گاهی «حیوان»، «شورشی پولکی» یا «دیوانه» میخواند، ژست حمایت از اعتراضات در ایران نمیآید.
مسائل داخلی هر کشوری به شهروندان همان کشور مربوط است، نه به یک جنایتکار نامیزون خارجی!»