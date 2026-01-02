خانه



سیاست داخلی ۱۲ / ۱۰ / ۱۴۰۴ - ۱۶:۴۴:۳۰

واکنش دستیار رهبری به سخنان مداخله‌جویانه ترامپ

دستیار رهبری انقلاب با تاکید بر اینکه آمریکا از سال ۱۳۳۲ به‌دنبال ناآرامی در ایران است، گفت: مردم اعتراضات واقعی برای مشکلات صنفی و معیشتی را با دیگر اقدامات تفکیک می‌کنند و در بزنگاه‌ها رفتار آگاهانه دارند.