واکنش دستیار رهبری به سخنان مداخلهجویانه ترامپ
دستیار رهبری انقلاب با تاکید بر اینکه آمریکا از سال ۱۳۳۲ بهدنبال ناآرامی در ایران است، گفت: مردم اعتراضات واقعی برای مشکلات صنفی و معیشتی را با دیگر اقدامات تفکیک میکنند و در بزنگاهها رفتار آگاهانه دارند.
به گزارش ایلنا، محمد مخبر در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«ترامپ حرف جدیدی نزد؛ آنها از ۱۳۳۲ بدنبال ناآرامی در ایران هستند.
آمریکای جنایتکار با تحریمهای ظالمانه خود، همین امروز در حال اعمال بیشترین دشمنی علیه ملت ماست.
مردم اعتراضات واقعی برای مشکلات صنفی و معیشتی را با دیگر اقدامات تفکیک کرده و همواره در بزنگاهها رفتار آگاهانه دارند.»