حل مشکلات معیشتی و تقویت امید اجتماعی وظیفه مسئولان و مجلس است

آیت‌الله مصباح یزدی؛ ستون استوار معارف و اندیشه انقلاب

وی با اشاره به سالروز رحلت آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی(ره) افزود: نخستین خاطره، یاد عالم بزرگ، فقیه ژرف‌اندیش، فیلسوف متعهد و متفکر عالی‌مقامی است که به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، خلأ اندیشه‌ای بزرگان پیشین همچون علامه طباطبایی و شهید مطهری را در عرصه فکری و معرفتی جامعه پر کرد؛ این عالم وارسته با تبیین دقیق معارف اسلامی، تقویت باورهای دینی، جهت‌دهی اندیشه انقلابی و دفاع عقلانی و مستدل از اسلام ناب محمدی، نقشی راهبردی و تعیین‌کننده در تثبیت مبانی فکری انقلاب اسلامی ایفا کرد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی تصریح کرد: میراث فکری آیت‌الله مصباح یزدی محدود به یک دوره یا نسل نیست، بلکه سرمایه‌ای ماندگار برای هدایت فکری انقلاب اسلامی است و همچنان می‌تواند پاسخگوی نیازهای معرفتی جامعه در مواجهه با شبهات، انحرافات و تهاجمات فکری دشمنان باشد.

شهید حاج قاسم سلیمانی؛ الگوی مجاهدت، ایمان و اقتدار عملی

علم‌الهدی در ادامه با اشاره به سالروز شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی(ره) گفت: خاطره دوم، یاد مجاهدی انقلابی‌ساز، مجاهدپرور و هویت‌آفرین است؛ مردی از تبار اخلاص، غیرت و شجاعت که در میدان عمل، الگویی زنده و ماندگار از ایمان، تدبیر، شجاعت و اقتدار به نمایش گذاشت. وی در خط مقدم دفاع از اسلام، قرآن، انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت، با مجاهدتی خستگی‌ناپذیر، امنیت و عزت را برای امت اسلامی رقم زد.

وی افزود: این دو شخصیت بزرگ، دو بُعد اساسی حیات انقلاب اسلامی را نمایندگی می‌کنند؛ یکی در عرصه اندیشه، معرفت و جهت‌دهی فکری و دیگری در میدان مجاهدت عملی و دفاع راهبردی از اسلام. جامعه اسلامی برای تداوم مسیر خود، به هر دو بُعد نیازمند است.

امام جمعه مشهد مقدس با تأکید بر نقش امید در حیات اجتماعی جامعه اظهار کرد: برجسته‌ترین شاخصه در سیره شهید حاج قاسم سلیمانی، امید است. ایشان خود انسانی امیدوار بود و در عین حال، امید را در دل ملت و به‌ویژه نسل جوان می‌دمید؛ پیروزی‌های میدانی شهید سلیمانی ، روحیه امید، اعتمادبه‌نفس و مقاومت را در میان رزمندگان و جوانان تقویت می‌کرد و انگیزه اصلی حرکتش، ایمان راسخ و امید به نصرت الهی بود؛ امیدی که عزت‌آفرین و غیرت‌زا برای ملت ایران شد.

وی با اشاره به شرایط امروز کشور تصریح کرد: جامعه ما با مشکلات و واقعیت‌های متعددی مواجه است، اما آنچه بیش از هر چیز باید مورد توجه قرار گیرد، حفظ و تقویت امید اجتماعی است. دشمن با تمام توان در پی ناامیدسازی ملت، به‌ویژه جوانان، است؛ زیرا یأس به معنای بن‌بست و تسلیم است و جامعه مأیوس، قدرت حرکت و مقاومت را از دست می‌دهد.

جنگ ترکیبی دشمن و ضرورت هوشیاری اجتماعی

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: جنگ امروز دشمن، جنگ ترکیبی است؛ جنگی که در آن تحریف واقعیت‌ها، وارونه‌نمایی حقایق و عملیات روانی نقش محوری دارد. هدف اصلی دشمن، تضعیف اراده ملت و خاموش کردن شعله‌های امید در دل جوانان است. جوانی که آینده را تیره ببیند و نسبت به پیشرفت مأیوس شود، دچار احساس بن‌بست می‌شود و دشمن دقیقاً از همین نقطه ضربه می‌زند.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب صراحتاً اعلام کرده‌اند که کشور در مسیر پیشرفت قرار دارد و به قله نزدیک شده است. مشکلات داخلی نباید ما را از دیدن این افق روشن غافل کند و از مسیر اصلی انقلاب بازدارد.

حل مشکلات معیشتی؛ ضرورت تقویت امید اجتماعی

علم‌الهدی با تأکید بر واقعی بودن مشکلات معیشتی مردم گفت: این مشکلات باید به‌صورت جدی، دقیق و مسئولانه از سوی مسئولان پیگیری و حل شود تا ناخواسته به ابزار ناامیدی و کمک به دشمن تبدیل نشود. جامعه امیدوار، جامعه‌ای مقاوم، پویا و پیش‌برنده است و حل مسائل اقتصادی، نقش مستقیمی در تقویت این امید دارد.

وی با هشدار نسبت به جنگ رسانه‌ای دشمن افزود: رسانه‌های وابسته به جریان صهیونیستی و دشمن، با بهره‌گیری از ابزارهای پیچیده از جمله هوش مصنوعی، در پی تحریف واقعیت‌ها هستند و تلاش می‌کنند اعتراض‌ها و مطالبات مردم را به‌گونه‌ای نمایش دهند که القا شود جامعه از انقلاب عبور کرده است. این شیوه‌ها، بخشی از پروژه فتنه و عملیات روانی دشمن است.

مجلس؛ میدان اصلی پیگیری مطالبات مردم

امام جمعه مشهد مقدس با تأکید بر نقش مجلس شورای اسلامی گفت: اعتراض و مطالبه‌گری مردم امری مشروع است، اما میدان اصلی پیگیری مطالبات، خیابان نیست، بلکه مجلس است. مردم نمایندگان خود را به مجلس فرستاده‌اند تا این نهاد قانونی و انقلابی، از حقوق آنان به‌ویژه در حوزه معیشت و اقتصاد دفاع کند.

علم‌الهدی با اشاره به فرمان صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره ثبات قیمت کالاهای اساسی تصریح کرد: در هر شرایط اقتصادی، باید چند قلم کالای اساسی با قیمت ثابت در اختیار مردم قرار گیرد تا فشار معیشتی کاهش یابد. این فرمان ولیّ امر مسلمین و حجت شرعی است و مجلس موظف است پیگیری کند که چرا این دستور اجرا نشده و چرا طرح کالابرگ به مرحله اجرا نرسیده است.

وی افزود: مجلس باید با استفاده از ابزارهای قانونی همچون تحقیق و تفحص، عوامل اخلال‌گر را شناسایی و با آنان برخورد کند. نمایندگان سوگند خورده‌اند پاسدار اسلام و دستاوردهای انقلاب باشند و این سوگند، مسئولیتی حقیقی و سرنوشت‌ساز است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی تأکید کرد: مجلس زمانی می‌تواند نقش خود را ایفا کند که واقعاً در رأس امور باشد؛ نه به‌صورت شعاری، بلکه در عمل. همکاری با دولت به معنای چشم‌پوشی از حق نظارت نیست. اعمال نظارت، تحقیق و تفحص و مطالبه‌گری قانونی، عین همکاری صحیح با دولت است.

وی با انتقاد از سکوت در برابر مشکلات معیشتی گفت: مردم انتظار دارند نمایندگانشان وارد میدان شوند، شفاف سخن بگویند و پیگیر حل مسائل باشند. اگر مجلس وظیفه خود را به‌درستی انجام دهد، زمینه سوءاستفاده دشمن از نارضایتی‌ها از بین می‌رود.

علم‌الهدی در بخش عبادی خطبه‌ها، با اشاره به ایام ولادت ائمه اطهار(ع) و تقارن آن با میلاد امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) اظهار کرد: بالاترین مرحله بندگی خدا آن است که انسان سراسر وجود خود را متعلق به خدا بداند و همه ظرفیت‌های زندگی را در مسیر رضای الهی به کار گیرد. نماد کامل این حقیقت، وجود مقدس امیرالمؤمنین علی(ع) است که سراسر هستی او برای خدا معنا می‌یابد.

وی با تشریح واقعه ولادت حضرت علی(ع) در کعبه افزود: این حادثه، نمایش الهی برای نشان دادن مقام عبودیت و تعلق کامل آن حضرت به خداوند متعال بود و نشانه‌های آشکار الهی در این واقعه، جایگاه بی‌بدیل امیرالمؤمنین(ع) را روشن می‌سازد.

اعتکاف گسترده جوانان؛ نشانه حیات دینی جامعه

امام جمعه مشهد با اشاره به آمار گسترده اعتکاف در خراسان رضوی گفت: حضور حدود ۱۵۰ هزار معتکف در استان و مشارکت گسترده نوجوانان، دانش‌آموزان و دانشجویان، نشان‌دهنده حرکت جامعه در مسیر سبک زندگی علوی و حیات دینی پویاست. این سرمایه عظیم معنوی، جامعه را جامعه‌ای علی‌وار معرفی می‌کند.

وی در پایان با شکرگزاری از این نعمت الهی تأکید کرد: با وجود همه تهاجمات فرهنگی دشمن، حضور پرشور نسل نوجوان و جوان در مساجد و اعتکاف، نشانه لطف الهی و عنایت ویژه امام زمان(عج) به جامعه اسلامی است و امید آینده‌ای روشن را تقویت می‌کند.