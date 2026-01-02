خبرگزاری کار ایران
نصری:

ترامپ می‌خواهد ایرانیان ‎ایرانی‌کشی کنند؛ هشیار باشیم

یک کارشناس حقوق بین‌الملل با اشاره به اظهارات مداخله‌جویانه رئیس‌جمهور آمریکا در امور داخلی ایران گفت: او می‌خواهد ایرانیان، ‎ایرانی‌کشی کنند. این فرمولِ جنگ داخلی و لیبی‌سازی است.

به گزارش ایلنا، «رضا نصری» کارشناس حقوق بین‌الملل روز جمعه و مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به اظهارات مداخله‌جویانه «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا درباره اعتراضات نوشت: «هدف ترامپ ایجاد فضایی است که در آن سلول‌های خفته موساد، مجاهد خلق و سلطنت‌طلب‌ از میان معترضان به نیروهای انتظامی تیراندازی کنند؛ و پاسخ متقابل نیروهای امنیتی به او بهانه مداخله نظامی دهد. او می‌خواهد ایرانیان، ‎ایرانی‌کشی کنند. این فرمول جنگ داخلی و لیبی‌سازی است. هشیار باشیم‌.»

