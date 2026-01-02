خطیب نماز جمعه قم:
اعتراض و مطالبهگری حق مردم است/ مسئولان پاسخگو باشند
خطیب نماز جمعه قم اعتراض و مطالبهگری را حق مردم دانست و گفت: مسئولان باید هم پاسخگو باشند و هم با تلاش جهادی، برای حل ریشهای مشکلاتی همچون تورم و نوسانات ارزی اقدام کنند.
به گزارش ایلنا، آیتالله علیرضا اعرافی در خطبههای این هفته نماز جمعه قم، با اشاره به شرایط حساس کنونی کشور، به تبیین ابعاد مختلف تحولات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی پرداخت و تأکید کرد: انقلاب اسلامی پدیدهای نوظهور در تاریخ معاصر است که با اتکا به اندیشه اسلامی، مسیر متفاوتی از تمدن غربی را پیش روی ملتها قرار داده است.
وی با گرامیداشت مناسبتهای مهم تاریخ انقلاب، سالروز قیام نوزدهم دی مردم قم را یکی از نقاط عطف در شکلگیری انقلاب اسلامی توصیف کرد و گفت: مردم قم در سال ۱۳۵۶ با حضوری آگاهانه و شجاعانه، جرقه نهضتی را زدند که به پیروزی انقلاب اسلامی انجامید و نام این شهر را برای همیشه در تاریخ ایران و جهان اسلام ماندگار ساخت.
وی با تجلیل از مقام شهدای این حوادث تاریخی، تصریح کرد: این مقطع حساس باید ما را به درک عمیقتر از ماهیت و مسیر انقلاب اسلامی رهنمون سازد و وظیفه نخبگان و مسئولان را در پاسداشت این میراث عظیم سنگینتر میکند.
اعرافی در بخش دیگری از خطبهها به موضوع اعتکاف پرداخت و با قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم معنوی، اظهار داشت: برگزاری اعتکاف در بیش از ۱۰ هزار مسجد کشور و حضور بیش از یک و نیم میلیون نفر، که بخش قابل توجهی از آنان را جوانان تشکیل میدهند، نشانه روشنی از زنده بودن روح معنویت در جامعه اسلامی است.
وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم، اعتکاف را پدیدهای نو و برخاسته از بطن انقلاب اسلامی دانست و افزود: در روزگاری که جوانان از جهات مختلف در معرض تهاجم فکری و فرهنگی قرار دارند، این رویآوری گسترده به خلوت با خدا، ارزشمند و امیدآفرین است.
وی اعتکاف را فرصتی برای خودسازی فردی و بازسازی اجتماعی توصیف کرد و گفت: این حرکت معنوی میتواند زمینهساز اصلاح اخلاقی جامعه و تقویت روح خدمت به خلق باشد و همه مبلغان، خادمان مساجد، ائمه جماعات و دستاندرکاران ستادهای اعتکاف شایسته تقدیر و تشکر هستند.
وی سپس با اشاره به نامگذاری روز ارتحال مرحوم آیتالله مصباح یزدی بهعنوان «روز علوم انسانی اسلامی» از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر ضرورت توجه جدیتر حوزهها، دانشگاهها و دستگاههای اجرایی به این موضوع تأکید کرد.
خطیب جمعه قم با بیان اینکه علوم انسانی رایج در غرب، نرمافزار اداره جوامع غربی است، خاطرنشان کرد: این علوم در کنار دستاوردهای خود، مبتنی بر مبانی فلسفی غیرالهی است و اگر پالایش و بازخوانی نشود، میتواند آثار مخربی در تصمیمسازیها و تحلیلهای اجتماعی بر جای بگذارد.
وی با تأکید بر اینکه مسیر بومیسازی و اسلامیسازی علوم انسانی آغاز شده اما هنوز در ابتدای راه قرار دارد، گفت: همچنان بسیاری از نظریهها و چارچوبهای فکری غربی بر تحلیلها و سیاستگذاریهای ما سایه انداخته و این امر نیازمند تلاش مستمر نخبگان حوزه و دانشگاه است.
وی در ادامه خطبهها، به شرایط امروز انقلاب اسلامی پرداخت و اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران، نخستین نهضتی در جهان اسلام معاصر است که از بنیان، بر اندیشه اسلامی استوار بوده و بهصورت جدی با مبانی فکری غیرالهی مواجهه کرده است.
وی با هشدار نسبت به پیچیدگی جنگ ادراکی دشمنان، تصریح کرد: امروز ذهن و باور نسل جوان هدف این جنگ است؛ جنگی که در آن دستاوردها کوچک جلوه داده میشود، ضعفها بزرگنمایی میشود و دشمن قدرتمندتر از واقعیت نشان داده میشود.
وی با اشاره به مقاومت ملت ایران در برابر تهدیدات اخیر، گفت: ایستادگی ملت در برابر فشارها و جنگهای ترکیبی، بهویژه در عرصههای نظامی و امنیتی، جلوهای از عظمت و اقتدار ملی بود که تحسین جهانیان را برانگیخت.
وی جنگ اقتصادی را امتداد همان نبردها دانست و افزود: دشمنان بهصراحت از جنگ اقتصادی سخن میگویند و در این میدان، مقابله هوشمندانه، تکیه بر اقتصاد مقاومتی و استفاده از نسخههای بومی و اسلامی، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
وی با اشاره به مشکلات معیشتی مردم، بر لزوم شنیدن مطالبات و اعتراضات منطقی از سوی مسئولان تأکید کرد و گفت: مسئولان باید هم پاسخگو باشند و هم با تلاش جهادی، برای حل ریشهای مشکلاتی همچون تورم و نوسانات ارزی اقدام کنند.
اعرافی با تأکید بر حفظ نظم اجتماعی، خاطرنشان کرد: اعتراض و مطالبهگری حق مردم است، اما هرگونه سوءاستفاده از این مطالبات برای آشوب، ناامنی و کمک به دشمنان ملت ایران، مردود و غیرقابل پذیرش است.