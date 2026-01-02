به گزارش ایلنا، علی شمخانی با‬ انتشار پیامی در صفحه خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: مردم ایران تجربه «نجات‌دادن» آمریکایی‌ها را خوب می‌شناسند؛ از عراق و افغانستان تا غزه. ‌هر دست مداخله‌گری که با بهانه‌جویی به ⁧امنیت ایران⁩ نزدیک شود، پیش از رسیدن با ⁧ پاسخ پشیمان‌کننده⁩، قطع خواهد شد. ‌امنیت ملی ایران ⁧خط قرمز⁩ است، نه سوژه توییتهای ماجراجویانه.