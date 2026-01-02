شمخانی:
دست مداخلهگر پیش از رسیدن قطع خواهد شد
مشاور رهبر انقلاب گفت: هر دست مداخلهگری که با بهانهجویی به امنیت ایران نزدیک شود، پیش از رسیدن با پاسخ پشیمانکننده، قطع خواهد شد.
به گزارش ایلنا، علی شمخانی با انتشار پیامی در صفحه خود در یکی از شبکههای اجتماعی نوشت: مردم ایران تجربه «نجاتدادن» آمریکاییها را خوب میشناسند؛ از عراق و افغانستان تا غزه. هر دست مداخلهگری که با بهانهجویی به امنیت ایران نزدیک شود، پیش از رسیدن با پاسخ پشیمانکننده، قطع خواهد شد. امنیت ملی ایران خط قرمز است، نه سوژه توییتهای ماجراجویانه.