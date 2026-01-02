به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد جواد حاج علی اکبری خطیب این هفته نماز جمعه تهران گفت: در یکی از زیباترین ماههای سال ماه مکرم رجب و در آستانه یکی از زیباترین شب و روزهای عالم شب سیزدهم این ماه که میلاد فرخنده مولایمان امیرالمومنین (ع) است، قرار داریم. اهل معرفت همه سال را منتظر ماه رجب هستند تا خودشان، جانشان و روحشان را در چشمه جوشان مغفرت و لطف و رحمت پروردگار شتسشو داده و برای ضیافت الهی در ماه مبارک رمضان آماده شوند.

وی ادامه داد: این نماز جمعه یکی از جلوه های ناب بندگی حضرت حق است. پیامبر اعظم دستان پرمعجزه ای داشت اما از میان همه معجزات پیامبر عزیز دو معجزه برجستگی خاص دارد پیامبر عزیز ما به سوی مردم آمد درحالی که در یک دست قرآن را داشت و در دست دیگر علی (ع) را داشت. این دو دو معجزه تکرار نشدنی هستند اما قرآن کتاب هدایت الهی در برگیرنده همه آنچه که پیامبران الهی در طی قرون و اعصار از سوی خداوند متعال آورده بودند در خود دارد علاوه بر این ابواب تازه ای از حقایق الهی و اسرار سعادت و خوشبختی در قرآن کریم به بشریت تا قیامت تقدیم شده است.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران گفت: درباره قرآن پیامبر عزیز در متن قرآن کریم تحدی کرد و گفت اگر می توانید مانند آن را بیاورید اما آن نسخه فرید و تکرار نشدنی و منطبق بر حقیقت محمدی وجود اقدسی است که در برگیرنده همه زیبایی ها و فضلیت های همه اولیا و انبیاء پیش از خود است.

وی گفت: علی (ع) آمد تا در پی پیامبر، روشنایی فاطمه طاهرا (س) در عالم بدرخشد؛ هم برادر پیامبر باشد و هم وزیر؛ تا قرآن تنها نماند و اجرا شود.علی آمد تا نصاب فضایل ارتقا یابد، عدالت آشکار شود و حکومت با وجود او به افتخار و زهد و پارسایی برسد. علی آمد تا بندگی خداوند ادا شود، دانش و علم آشکار گردد و نهج‌البلاغه به بشریت هدیه شود.

وی ادامه داد: علی آمد تا خلوت مناجاتیان با دعای کمیل و شعبانیه مزین شود و درخشش نام مقدس او دل‌های عارفان را نورانی کند. علی (ع) آمد تا نام حیدری او کابوس ستمگران باشد و جان عالم به قربان او باد.

حاج علی اکبری ادامه داد: پیامبر در دستگاه تربیتی خویش و به عنایت الهی، این معجزه بزرگ را به بشریت هدیه کرد. پیامبر فرمود: اگر من ساخته و پرداخته تربیت الهی هستم، علی علیه‌السلام تربیت‌شده من است.

وی اظهار کرد: در چنین شبی، آغوش کعبه این حقیقت بزرگ را در بر می‌گیرد تا امیرالمؤمنین، آن حقیقت عرشی و ماه عرش خداوند، در کسوت بشریت به عالم ما نازل شود.

خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد: علی (ع) آمد تا حقیقت محمد (ص) شناخته شود، علی آمد تا در پی او، فاطمه زهرا (س) در عالم ما بدرخشد، علی آمد تا برای پیامبر، هم برادر باشد و هم وزیر، علی آمد تا قرآن بدون تفسیر نماند و قرآن بدون مجری نباشد، علی آمد تا در فضای لیله‌القدریِ وجود او و فاطمه زهرا، ستاره‌های درخشان امامت و ولایت، یعنی ائمه طاهرین علیهم‌السلام، یکی پس از دیگری در آسمان تیره عالم ما طلوع کنند و تا قیامت نورافشانی نمایند.

حاج علی اکبری تصریح کرد: علی آمد تا نصاب همه فضیلت‌ها ارتقا یابد و شجاعت معنای تازه‌ای پیدا کند، علی آمد تا فتوت و جوانمردی رونق بگیرد، علی آمد تا بندگی حق تعالی به کمال ادا شود و دانش و علم نقاب از رخ بردارد، علی آمد تا خلوت مناجاتیان، از دعای کمیل و مناجات شعبانیه خالی نماند.

وی با بیان اینکه پیامبر اکرم (ص) فرمودند: عفیفانه زندگی کنید، اهل عفت باشید و عفت را زره خود قرار دهید، تصریح کرد: اجتهاد، موتور محرک شما در مسیر هدف‌های بزرگ است و باید همه کارهای خود را در میدان حکمت، استوار، خردمندانه و حکیمانه انجام دهید.

خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد: اگر مدتی است درباره «زیست عفیفانه» سخن گفته می‌شود، به این دلیل است که حضرت علی (ع)، زیست عفیفانه را ضامن تأمین خوشبختی بشر، هم در بُعد فردی و هم در بُعد خانوادگی می‌داند و از همه ما انتظار دارد این راه سعادت را که پیش روی ما قرار گرفته، جدی بگیریم.

حاج علی اکبری گفت: انسان مؤمن هم باید خود عفیفانه زندگی کند و هم خانواده‌ای شکل دهد که سرشار از عفت باشد؛ خانواده‌ای که در آن، فرزندانی پاک‌دامن و عفیف تربیت می‌شوند. مؤمن وقتی در جامعه حضور پیدا می‌کند، اخلاق، رفتار و گفتارش پرچم مرام اوست. وقتی وارد عرصه اقتصاد می‌شود، عفیفانه زندگی می‌کند و کسبی پاک و عفیفانه دارد و اگر در عرصه سیاست قدم می‌گذارد، عفیفانه عمل می‌کند و اخلاق را سرلوحه کار خود قرار می‌دهد.

حاج‌علی‌اکبری در ادامه سخنان خود، به حوادث و تحولات اخیر اقتصادی اشاره کرد و گفت: در روزهای گذشته شاهد نگرانی اصناف، بازاریان و اقشار نجیب مردم نسبت به بی‌ثباتی اقتصادی و افزایش قیمت ارز بودیم. این نگرانی واقعی و به‌حق است؛ تورم و نوسانات بازار فشار ملموسی بر زندگی آحاد مردم، به‌ویژه قشر زحمتکش تولیدکننده و کسبه محترم وارد کرده است.

وی با بیان اینکه دولت و نظام این مشکلات معیشتی را به رسمیت می‌شناسند، ادامه داد: حل این مسائل در دستور کار جدی قرار دارد و در صدر اولویت‌هاست. در چنین شرایط حساسی باید با درک عمیق از ابعاد مختلف موضوع و با یک حرکت جمعی و خردمندانه، مسیر عبور از این چالش‌ها را با دقت طی کنیم.

خطیب جمعه تهران با تأکید بر تفکیک میان اعتراض مشروع و اغتشاش، خاطرنشان کرد: اعتراض حق طبیعی مردم و اصناف است و هیچ تردیدی در آن نیست، اما اعتراض مشروع در گرو خردورزی و التزام به چارچوب‌های قانونی است. نقشه آشکار دشمن این است که مشکلات اقتصادی را به بحران امنیتی تبدیل کند. کسانی که در جنگ ۱۲ روزه به اهداف خود نرسیدند، امروز صراحتاً اعلام می‌کنند که به ناآرامی‌های داخلی امید بسته‌اند.

وی تاکید کرد: قربانی ناامنی، دوباره اقتصاد و معیشت مردم خواهد بود. اگر خدای ناکرده التهابی ایجاد شود، ارزش پول ملی آسیب می‌بیند، بازار و کسب‌وکار ضربه می‌خورد و خسارت‌های فراوانی به جامعه وارد می‌شود؛ و این دقیقاً همان چیزی است که دشمن می‌خواهد.

خطیب جمعه تهران با اشاره به مسئولیت مدیران، تصریح کرد: فوریت عمل مسئولان، شفافیت در سیاست‌گذاری‌ها، عمل به وعده‌ها و سخن گفتن صریح با مردم، یک مطالبه جدی است. باید قاطعانه بین مردم معترض و اغتشاشگران حرفه‌ای تفکیک قائل شد. صدای مردم معترض باید شنیده شود و سازوکارهای موجود و حتی سازوکارهای جدید برای بیان اعتراض و پاسخ‌گویی مسئولان تقویت شود، اما در برابر اغتشاشگر حرفه‌ای، برخورد باید بازدارنده، قاطع و جدی باشد؛ در موضوع امنیت ملی نباید مسامحه کرد.

حاج‌علی‌اکبری با انتقاد از جریان‌های معاند خارج‌نشین تصریح کرد: کسانی که در خارج نشسته‌اند، سلبریتی‌های کذایی، جریان نفاق و سلطنت‌طلب‌های مندرس و منحوس، خیرخواه ملت نیستند. این‌ها سال‌هاست با بیت‌المال این ملت خوش‌گذرانی کرده‌اند و جیره‌خوار دشمنان هستند. نباید اجازه داد نفوذی‌ها و جاسوس‌ها امنیت جامعه‌ای را که به قیمت خون جوانان رشید این سرزمین به دست آمده، هدف قرار دهند.

وی با تأکید بر نقش آگاهی عمومی گفت: خانواده‌ها مراقب جوانان و دانش‌آموزان خود باشند تا فریب این جریان‌ها را نخورند. فضای مجازی عالم پیچیده‌ای است. از خداوند متعال می‌خواهیم نعمت بزرگ امنیت، که زیرساخت همه پیشرفت‌هاست، به لطف و کرم خود برای ملت ایران حفظ فرماید.



حجت‌الاسلام حاج علی اکبری، با اشاره به دستاوردهای اخیر کشور در حوزه فضایی، از پیشرفت‌های کم‌نظیر جوانان دانشمند ایرانی در طراحی، ساخت و استقرار ماهواره‌های بومی تقدیر کرد.

وی با بیان اینکه «جوانان عزیز ما در عرصه فضایی، دست‌ساز فرزندان غیور، مؤمن و دانشمند این کشور را با موفقیت در مدار قرار داده‌اند»، گفت: درست پیش از حضور در نماز جمعه، با یکی از اساتید و مدیران این حوزه که نقش مستقیم در به نتیجه رسیدن یکی از این ماهواره‌ها داشته تماس گرفتم و از نزدیک نیز از این دستاورد بازدید کرده‌ام.

خطیب نماز جمعه تهران با تشریح ابعاد فنی این پروژه‌ها ادامه داد: این ماهواره‌ها شاید از نظر ظاهری حدود ۱۱۳ کیلوگرم وزن داشته باشند، اما در همین جرم محدود، حدود ۶۴ هزار قطعه توسط فرزندان دانشمند کشورمان با دقت جانمایی شده است. تنها برای یکی از این ماهواره‌ها، بیش از ۳۰۰ هزار نفر-ساعت کار تخصصی انجام شده است.

حاج علی اکبری با اشاره به ماهواره‌های «پایا» و «کوثر» تصریح کرد: این نمونه‌ها تنها یک مثال از توانمندی جوانان ماست. این دستاوردها دیدن دارد و مایه افتخار ملی است. امروز جمهوری اسلامی ایران به توفیق الهی در جمع معدود کشورهایی قرار دارد که هم توان ساخت ماهواره، هم ماهواره‌بر و هم دریافت و پردازش داده‌های فضایی را در اختیار دارند.

وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران اکنون جزو گروه نخست کشورهای حاضر در باشگاه فضایی جهان است و این موفقیت‌ها، نتیجه حرکت علمی کشور تحت هدایت رهبر حکیم و عالی‌قدر انقلاب اسلامی است؛ حرکتی که ایران را در لبه دانش جهانی پیش می‌برد.

