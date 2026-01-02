حضرت علی (ع)، زیست عفیفانه را ضامن خوشبختی بشر می دانست

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد جواد حاج علی اکبری خطیب این هفته نماز جمعه تهران گفت: در یکی از زیباترین ماههای سال ماه مکرم رجب و در آستانه یکی از زیباترین شب و روزهای عالم شب سیزدهم این ماه که میلاد فرخنده مولایمان امیرالمومنین (ع) است، قرار داریم. اهل معرفت همه سال را منتظر ماه رجب هستند تا خودشان، جانشان و روحشان را در چشمه جوشان مغفرت و لطف و رحمت پروردگار شتسشو داده و برای ضیافت الهی در ماه مبارک رمضان آماده شوند.

وی ادامه داد: این نماز جمعه یکی از جلوه های ناب بندگی حضرت حق است. پیامبر اعظم دستان پرمعجزه ای داشت اما از میان همه معجزات پیامبر عزیز دو معجزه برجستگی خاص دارد پیامبر عزیز ما به سوی مردم آمد درحالی که در یک دست قرآن را داشت و در دست دیگر علی (ع) را داشت. این دو دو معجزه تکرار نشدنی هستند اما قرآن کتاب هدایت الهی در برگیرنده همه آنچه که پیامبران الهی در طی قرون و اعصار از سوی خداوند متعال آورده بودند در خود دارد علاوه بر این ابواب تازه ای از حقایق الهی و اسرار سعادت و خوشبختی در قرآن کریم به بشریت تا قیامت تقدیم شده است.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران گفت: درباره قرآن پیامبر عزیز در متن قرآن کریم تحدی کرد و گفت اگر می توانید مانند آن را بیاورید اما آن نسخه فرید و تکرار نشدنی و منطبق بر حقیقت محمدی وجود اقدسی است که در برگیرنده همه زیبایی ها و فضلیت های همه اولیا و انبیاء پیش از خود است.

وی گفت: علی (ع) آمد تا در پی پیامبر، روشنایی فاطمه طاهرا (س) در عالم بدرخشد؛ هم برادر پیامبر باشد و هم وزیر؛ تا قرآن تنها نماند و اجرا شود.علی آمد تا نصاب فضایل ارتقا یابد، عدالت آشکار شود و حکومت با وجود او به افتخار و زهد و پارسایی برسد. علی آمد تا بندگی خداوند ادا شود، دانش و علم آشکار گردد و نهج‌البلاغه به بشریت هدیه شود.

وی ادامه داد: علی آمد تا خلوت مناجاتیان با دعای کمیل و شعبانیه مزین شود و درخشش نام مقدس او دل‌های عارفان را نورانی کند. علی (ع) آمد تا نام حیدری او کابوس ستمگران باشد و جان عالم به قربان او باد.

حاج علی اکبری ادامه داد: پیامبر در دستگاه تربیتی خویش و به عنایت الهی، این معجزه بزرگ را به بشریت هدیه کرد. پیامبر فرمود: اگر من ساخته و پرداخته تربیت الهی هستم، علی علیه‌السلام تربیت‌شده من است.

وی اظهار کرد: در چنین شبی، آغوش کعبه این حقیقت بزرگ را در بر می‌گیرد تا امیرالمؤمنین، آن حقیقت عرشی و ماه عرش خداوند، در کسوت بشریت به عالم ما نازل شود.

خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد: علی (ع) آمد تا حقیقت محمد (ص) شناخته شود، علی آمد تا در پی او، فاطمه زهرا (س) در عالم ما بدرخشد، علی آمد تا برای پیامبر، هم برادر باشد و هم وزیر، علی آمد تا قرآن بدون تفسیر نماند و قرآن بدون مجری نباشد، علی آمد تا در فضای لیله‌القدریِ وجود او و فاطمه زهرا، ستاره‌های درخشان امامت و ولایت، یعنی ائمه طاهرین علیهم‌السلام، یکی پس از دیگری در آسمان تیره عالم ما طلوع کنند و تا قیامت نورافشانی نمایند.

حاج علی اکبری تصریح کرد: علی آمد تا نصاب همه فضیلت‌ها ارتقا یابد و شجاعت معنای تازه‌ای پیدا کند، علی آمد تا فتوت و جوانمردی رونق بگیرد، علی آمد تا بندگی حق تعالی به کمال ادا شود و دانش و علم نقاب از رخ بردارد، علی آمد تا خلوت مناجاتیان، از دعای کمیل و مناجات شعبانیه خالی نماند.

وی با بیان اینکه پیامبر اکرم (ص) فرمودند: عفیفانه زندگی کنید، اهل عفت باشید و عفت را زره خود قرار دهید، تصریح کرد: اجتهاد، موتور محرک شما در مسیر هدف‌های بزرگ است و باید همه کارهای خود را در میدان حکمت، استوار، خردمندانه و حکیمانه انجام دهید.

خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد: اگر مدتی است درباره «زیست عفیفانه» سخن گفته می‌شود، به این دلیل است که حضرت علی (ع)، زیست عفیفانه را ضامن تأمین خوشبختی بشر، هم در بُعد فردی و هم در بُعد خانوادگی می‌داند و از همه ما انتظار دارد این راه سعادت را که پیش روی ما قرار گرفته، جدی بگیریم.

حاج علی اکبری گفت: انسان مؤمن هم باید خود عفیفانه زندگی کند و هم خانواده‌ای شکل دهد که سرشار از عفت باشد؛ خانواده‌ای که در آن، فرزندانی پاک‌دامن و عفیف تربیت می‌شوند. مؤمن وقتی در جامعه حضور پیدا می‌کند، اخلاق، رفتار و گفتارش پرچم مرام اوست. وقتی وارد عرصه اقتصاد می‌شود، عفیفانه زندگی می‌کند و کسبی پاک و عفیفانه دارد و اگر در عرصه سیاست قدم می‌گذارد، عفیفانه عمل می‌کند و اخلاق را سرلوحه کار خود قرار می‌دهد.

