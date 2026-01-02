خبرگزاری کار ایران
برگزاری آزمون ورودی دکترای تخصصی فرماندهی صحنه عملیات

آزمون ورودی دکترای تخصصی «فرماندهی صحنه عملیات» با حضور نماینده سازمان سنجش کشور در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، آزمون ورودی دکترای تخصصی «فرماندهی صحنه عملیات» صبح امروز (جمعه) ۱۲ دی ماه با حضور نماینده سازمان سنجش کشور در دافوس ارتش برگزار شد.

این رشته تحصیلی با هدف اجرای آموزش‌های تخصصی در سطح عملیات جنگ برای فرماندهان نیروهای مسلح پی ریزی شده و دانش آموختگان آن قادر خواهند بود عملیات‌های مشترک و مرکب را در صحنه عملیات طرح‌ریزی و اجرا کنند.

