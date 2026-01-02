برگزاری آزمون ورودی دکترای تخصصی فرماندهی صحنه عملیات

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، آزمون ورودی دکترای تخصصی «فرماندهی صحنه عملیات» صبح امروز (جمعه) ۱۲ دی ماه با حضور نماینده سازمان سنجش کشور در دافوس ارتش برگزار شد.

این رشته تحصیلی با هدف اجرای آموزش‌های تخصصی در سطح عملیات جنگ برای فرماندهان نیروهای مسلح پی ریزی شده و دانش آموختگان آن قادر خواهند بود عملیات‌های مشترک و مرکب را در صحنه عملیات طرح‌ریزی و اجرا کنند.