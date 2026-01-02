وزیر کار در نشست هفته آینده کمیسیون بهداشت حضور مییابد
حضور وزیر کار برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان و استماع گزارش روسای دانشگاه شاهد و پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیستفناوری در مورد برنامهها و مشکلاتشان در دستور کار هفته آینده کمیسیون بهداشت و درمان مجلس قرار دارد.
به گزارش ایلنا، دستور کار هفته آینده کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با محوریت بررسی مسائل دانشگاه علوم پزشکی شاهد، پاسخگویی وزرا به سوالات نمایندگان و رسیدگی به چالشهای حوزه سلامت اعلام شد.
بر اساس این برنامه، روز دوشنبه (۱۵ دی ماه ۱۴۰۴) استماع گزارش رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهد درباره برنامهها و مشکلات این دانشگاه با حضور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاونان بهداشت، درمان و آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مسئولان سازمان برنامه و بودجه انجام میشود.
همچنین استماع گزارش رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیستفناوری درباره برنامهها و مشکلات این مرکز با حضور مسئولان وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مسئولان سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.
کمیسیون بهداشت و درمان در روز سهشنبه (۱۶ دی ماه ۱۴۰۴) دعوت از احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان را در دستور کار دارد و در این نشست، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سوالات محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد (۱ فقره)، حسینعلی حاجیدلیگانی نماینده مردم شاهینشهر (۱ فقره)، علی حدادی نماینده مردم ساوجبلاغ (۲ فقره)، کمال حسینپور نماینده مردم پیرانشهر (۱ فقره) و احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس (۱ فقره) پاسخ خواهد داد و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی برای ارائه گزارش درباره نحوه تعیین حق بیمه در مراکز درمانی کشور بر اساس مواد ۲۹، ۴۰ و ۴۷ قانون تأمین اجتماعی حضور خواهد یافت.
همچنین بررسی مشکلات حوزه پلاسما در کمیته انتقال خون با حضور مسئولان سازمان غذا و دارو، انتقال خون شرکت پالایش و پژوهش خون، جمعیت هلال احمر، مرکز پژوهشهای مجلس و فعالان بخش خصوصی انجام میشود.