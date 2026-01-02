برقراری آسایش و امنیت اولویت دستگاه قضایی است

به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، صادق دقیقیان اظهار کرد: برقراری آسایش و امنیت شهروندان از مهمترین دغدغه‌های دستگاه قضایی است و در این زمینه با کسی مماشات نخواهد شد.

وی با بیان اینکه حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مطالبه عمومی است، گفت: تخریب اموال عمومی و اخلال در آسایش و امنیت مردم مورد پذیرش نیست.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ایذه استان خوزستان افزود: متأسفانه برخی جوانان و نوجوانان در اثر هجمه رسانه‌های معاند و فضای مجازی ممکن است بصورت احساسی اقداماتی را مرتکب شوند که نقش خواص جامعه، بزرگان طوایف و خانواده‌ها در آگاه و اقناع سازی این افراد و پیشگیری از وقوع این آسیب‌ها بسیار موثر است.

وی در پایان تأکید کرد مجازات قانونی در انتظار برهم زنندگان آسایش مردم است.