دادستان ایذه:

برقراری آسایش و امنیت اولویت دستگاه قضایی است

برقراری آسایش و امنیت اولویت دستگاه قضایی است
کد خبر : 1736487
دادستان عمومی و انقلاب ایذه گفت: شب گذشته عده‌ای معدود از افراد فریب خورده مبادرت به اقدامات مخل نظم و امنیت کردند که بلافاصله با ورود قاطع نیرو‌های انتظامی و امنیتی، افراد هدایت‌کننده دستگیر شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، صادق دقیقیان اظهار کرد: برقراری آسایش و امنیت شهروندان از مهمترین دغدغه‌های دستگاه قضایی است و در این زمینه با کسی مماشات نخواهد شد. 

وی با بیان اینکه حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مطالبه عمومی است، گفت: تخریب اموال عمومی و اخلال در آسایش و امنیت مردم مورد پذیرش نیست. 

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ایذه استان خوزستان افزود: متأسفانه برخی جوانان و نوجوانان در اثر هجمه رسانه‌های معاند و فضای مجازی ممکن است بصورت احساسی اقداماتی را مرتکب شوند که نقش خواص جامعه، بزرگان طوایف و خانواده‌ها در آگاه و اقناع سازی این افراد و پیشگیری از وقوع این آسیب‌ها بسیار موثر است. 

وی در پایان تأکید کرد مجازات  قانونی در انتظار برهم زنندگان آسایش مردم است.

