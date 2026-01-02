خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازداشت تعدادی از عوامل اغتشاش در شهرستان‌های ازنا و دلفان

بازداشت تعدادی از عوامل اغتشاش در شهرستان‌های ازنا و دلفان
کد خبر : 1736461
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌کل دادگستری استان لرستان، در واکنش به بروز برخی ناآرامی‌های اجتماعی در شهرستان‌های ازنا و دلفان، طی دستوری رسمی خطاب به رؤسای دادگستری و دادستان‌های عمومی و انقلاب این شهرستان‌ها، بر لزوم برخورد قانونی، قضایی و قاطع با اغتشاشگران و مخلان آسایش و امنیت عمومی تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری با اشاره به وظیفه ذاتی دستگاه قضایی در صیانت از امنیت و آرامش جامعه، تصریح کرد: هیچ‌گونه مماشات و تسامحی در برابر اقدامات غیرقانونی و رفتار‌های اخلال‌گرایانه که موجبات تهدید نظم عمومی و امنیت شهروندان را فراهم آورد، پذیرفتنی نیست و دادستان‌ها موظف‌اند در چارچوب قوانین و مقررات، با جدیت و قاطعیت کامل نسبت به این موارد اقدام نمایند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر اینکه امنیت اجتماعی و آرامش عمومی از حقوق اساسی مردم است، خاطرنشان کرد: هرگونه تعرض به این حقوق، با واکنش سریع و قانونی دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.

وی همچنین بر ضرورت همکاری و هماهنگی کامل میان دستگاه قضایی، نیرو‌های انتظامی و نهاد‌های امنیتی تأکید کرد و افزود: این هماهنگی، ضامن تحقق عدالت و برخورد مؤثر با عناصر فرصت‌طلب و قانون‌گریز است.

در اجرای این دستور، دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌های مذکور مأموریت یافته‌اند تا ضمن تشکیل پرونده‌های قضایی برای افراد دستگیرشده، روند رسیدگی را با سرعت و دقت لازم پیگیری نمایند تا در عین رعایت دقیق حقوق قانونی متهمان، احکام بازدارنده و عادلانه صادر شود.

بر اساس گزارش‌ها، در روز‌های گذشته و در پی برخی تحرکات غیرقانونی، تعدادی از مخلان امنیت عمومی توسط نیرو‌های انتظامی و ضابطان قضایی شناسایی و دستگیر شده‌اند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی استان با تمام توان در مسیر اجرای عدالت و حفظ امنیت عمومی گام برمی‌دارد و اجازه نخواهد داد اقدامات غیرقانونی و اغتشاش‌آمیز، آرامش و آسایش مردم شریف لرستان را خدشه‌دار کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی