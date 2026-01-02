توضیح معاون دفتر پزشکیان درباره انتخاب وزیر کشاورزی

به گزارش ایلنا، مهدی طباطبایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بدفهمی از توضیح روشنگرانه ‎رئیس‌جمهور درباره فرآیند انتخاب وزرا به بهانه‌ای برای تخریب سازمان‌یافته علیه وزیر جهادکشاورزی مبدل شده است. ‎