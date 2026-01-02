خبرگزاری کار ایران
توضیح معاون دفتر پزشکیان درباره انتخاب وزیر کشاورزی

توضیح معاون دفتر پزشکیان درباره انتخاب وزیر کشاورزی
معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری درباره سخنان اخیر مسعود پزشکیان در زمینه انتخاب غلامرضا نوری قزلجه به‌عنوان وزیر کشاورزی توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، مهدی طباطبایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بدفهمی از توضیح روشنگرانه ‎رئیس‌جمهور درباره فرآیند انتخاب وزرا به بهانه‌ای برای تخریب سازمان‌یافته علیه وزیر جهادکشاورزی مبدل شده است. ‎

نوری قزلجه پیرو سیاست دکتر ‎پزشکیان در مقابله با فساد ارز ترجیحی است و تنها نخواهد ماند.»

انتهای پیام/
