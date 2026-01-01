برخورد قاطع با مقصرین و خاطیان احتمالی حادثه معدن کوشک بافق
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بافق از تشکیل پرونده قضایی در پی حادثه معدن کوشک بافق خبر داد.
به گزارش ایلنا، زمانزاده با اشاره به حادثه روز گذشته در معدن کوشک بافق که منجر به مصدومیت تعدادی از کارگران معدن شد، گفت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل، دستورات لازم برای رسیدگی سریع و بررسی ابعاد این حادثه صادر شد.
وی افزود: شهرستان بافق یکی از شهرستانهای صنعتی و معدنی استان است و کارگران زیادی در این معادن مشغول به کار هستند و در تولید و توسعه کشور نقش مهمی ایفا میکنند و تمام توان خود را بایستی برای صیانت از این قشر زحمتکش به کار بست.
دادستان عمومی و انقلاب بافق به کلیه معادن و پیمانکاران این حوزه درباره رعایت اصول فنی، بهداشت و ایمنی محیط کار هشدار داد و خاطرنشان کرد: مدیران معادن مکلفند برای حفاظت، سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل وامکانات لازم و... را تهیه و با انجام وظایف قانونی تدابیری اندیشیده شود تا شاهد چنین حوادثی نباشیم.
وی افزود: قطعا چنانچه سهلانگاری، ترک فعل، قصور و یا تقصیری در حادثه اخیر صورت گرفته باشد با تکمیل تحقیقات واعلام نظر کارشناسی در دادگاه صالح، ضمن حفظ حقوق فردی مصدومان، با عوامل و اسباب دخیل در آن نیز با قاطعیت برخورد خواهد شد.