برخورد قاطع با مقصرین و خاطیان احتمالی حادثه معدن کوشک بافق

به گزارش ایلنا، زمان‌زاده با اشاره به حادثه روز گذشته در معدن کوشک بافق که منجر به مصدومیت تعدادی از کارگران معدن شد، گفت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل، دستورات لازم برای رسیدگی سریع و بررسی ابعاد این حادثه صادر شد.

وی افزود: شهرستان بافق یکی از شهرستان‌های صنعتی و معدنی استان است و کارگران زیادی در این معادن مشغول به کار هستند و در تولید و توسعه کشور نقش مهمی ایفا می‌کنند و تمام توان خود را بایستی برای صیانت از این قشر زحمتکش به کار بست.

دادستان عمومی و انقلاب بافق به کلیه معادن و پیمانکاران این حوزه درباره رعایت اصول فنی، بهداشت و ایمنی محیط کار هشدار داد و خاطرنشان کرد: مدیران معادن مکلفند برای حفاظت، سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل وامکانات لازم و... را تهیه و با انجام وظایف قانونی تدابیری اندیشیده شود تا شاهد چنین حوادثی نباشیم.

وی افزود: قطعا چنانچه سهل‌انگاری، ترک فعل، قصور و یا تقصیری در حادثه اخیر صورت گرفته باشد با تکمیل تحقیقات واعلام نظر کارشناسی در دادگاه صالح، ضمن حفظ حقوق فردی مصدومان، با عوامل و اسباب دخیل در آن نیز با قاطعیت برخورد خواهد شد.