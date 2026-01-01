خبرگزاری کار ایران
سردار وحیدی:

تهدید‌های دشمنان از روی بزدلی و ترس است

تهدید‌های دشمنان از روی بزدلی و ترس است
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به تهدید‌های دشمنان گفت: این حرف‌های بزدلانه از روی بزدلی و ترس است.

به گزارش ایلنا، سردار «احمد وحیدی» در حاشیه مراسم بزرگداشت ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی که امروز (پنجشنبه) در مصلی تهران برگزار شد، اظهار داشت: محور مقاومت به لطف خداوند در حال رشد، پیشرفت و توسعه است و ایران با تمام توان از آن حمایت می‌کند.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به تهدیدهای دشمنان گفت: این حرف‌های بزدانه از روی بزدلی و ترس است.

