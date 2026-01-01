برگزاری مراسم سالگرد شهادت سردار سلیمانی با حضور روسای قوای مجریه و قضاییه
مراسم سالگرد شهادت سردار سلیمانی با حضور روسای قوای مجریه و قضاییه برگزار شد.
به گزارش ایلنا، شامگاه پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴ مراسم شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی در مصلی امام خمینی (ره) تهران با حضور جمع کثیری از مردم تهران و خانوادههای شهدا مسئولان کشوری و لشکری برگزار شد.
در این مراسم مسعود پزشکیان رئیس جمهوری، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه، سردار احمد وحیدی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و جمعی از مسئولان کشوری و لشکری حضور داشتند.