اقتدار نیروهای مسلح ضامن امنیت و بقای انقلاب است

اقتدار نیروهای مسلح ضامن امنیت و بقای انقلاب است
شهردار تهران با بیان اینکه اقتدار نیروهای مسلح ضامن امنیت و بقای انقلاب است، گفت: این اقتدار با تکیه بر آمادگی دفاعی، انسجام سازمانی و پیوند با مردم شکل می‌گیرد و نقش بازدارنده‌ای در برابر تهدیدهای دشمنان ایفا می‌کند.

به گزارش ایلنا، علیرضا زاکانی در جمع فرماندهان، کارکنان و هنرآموزان فرماندهی آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم (ع) نیروی دریایی ارتش، با گرامیداشت یاد و نام شهید شاخص ارتش، شهید قهرمانی—قهرمان حماسه ناوچه سهند—گفت: انقلاب اسلامی امانتی الهی در دستان ماست و باید با وحدت، کار جهادی و تبعیت از ولایت آن را حفظ کنیم.

 

شهردار تهران با اشاره به نقش برجسته نیروی دریایی ارتش در نابودی نیروی دریایی رژیم بعث عراق در دفاع مقدس تأکید کرد: در دوران ۸ سال دفاع مقدس در بین نیروهای مسلح ما تنها نیرویی که همان ابتدا نیروی دریایی عراق را نابود کرد نیروی دریایی ارتش بود که با رشادت و غیرت در برابر زورگویان ایستادند مانند شهید والا مقام حمید قهرمانی تا آخرین قطره خون ایستاد و دشمن آمریکایی نیز از شجاعت او به ستایش برخاست.

علیرضا زاکانی ادامه داد: اقتدار نیروهای مسلح ضامن امنیت و بقای انقلاب است؛ اقتداری که با تکیه بر آمادگی دفاعی، انسجام سازمانی و پیوند با مردم شکل می‌گیرد و نقش بازدارنده‌ای در برابر تهدیدهای دشمنان ایفا می‌کند.

شهردار تهران با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی نیز گفت: آمریکا و اسرائیل در برابر سه مؤلفه اراده ملت‌ ما که وحدت آفرید، رهبری فرمانده معظم کل قوا که با تدبیر جنگ را اداره کردند و اقتدار نیروهای مسلح شکست خورد.

علیرضا زاکانی در پایان تأکید کرد: امروز تنها با وحدت، کار جهادی و گوش‌سپردن به کلام ولی فقیه می‌توان از چالش‌ها عبور کرد و بنیان‌های انقلاب را استوار نگه داشت.

