مهاجرانی:

گفت‌وگو، مقدمه تصمیم درست و حل مسئله است

سخنگوی دولت از در دستور کار قرار گرفتن گفت‌وگوی مستقیم استانداران با نمایندگان اصناف و بازاریان در استان‌ها برای شنیدن بی واسطه مطالبات اصناف خبر داد و گفت: گفت‌وگو، مقدمه تصمیم درست و حل مسئله است

به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت:

پس از دیدار رئیس‌جمهور با نمایندگان اصناف و اعضای هیئت‌امنای بازار، در استان‌ها نیز گفت‌وگوی مستقیم با نمایندگان اصناف و بازاریان در دستور کار قرار گرفته است. استانداران با برگزاری نشست‌های منظم، زمینه شنیدن بی‌واسطه مطالبات را فراهم می‌کنند؛ گفت‌وگو، مقدمه تصمیم درست و حل مسئله است.

 

