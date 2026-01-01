پزشکیان چهارمحال و بختیاری را به مقصد تهران ترک کرد

به گزارش ایلنا، سفر مسعود پزشکیان به چهارمحال و بختیاری بعد از ظهر چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه پس از ادای احترام به مقام شامخ شهدا با برگزاری نشست با فعالان اقتصادی استان، آغاز شد.

در نشست با فعالان اقتصادی، با امضای ۲ تفاهم‌نامه همکاری برای افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه‌های گردشگری و کشاورزی با هدف توسعه اقتصادی، افزایش اشتغال و رونق تولید عملیات اجرایی سه پروژه اقتصادی (شامل یک پروژه گردشگری و ۲ پروژه صنعتی) به دستور رئیس جمهور به بهره‌برداری رسید.

همچنین رییس‌جمهور در سفر ۲ روزه خود به استان چهارمحال و بختیاری، در نشست‌های جداگانه‌ای با فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دیدار کرد و شرکت در جلسه نهضت توسعه عدالت آموزشی از دیگر برنامه‌های این سفر بود.

پزشکیان پس از جمع‌بندی مباحث و تصمیم‌گیری‌های سفر در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه، در گفت‌وگویی با شبکه تلویزیونی استان، نتایج و دستاوردهای سفر خود را تشریح کرد.

در این سفر محسن حاجی‌میرزایی رییس دفتر رییس‌جمهور و محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور، پزشکیان را همراهی کردند.

انتهای پیام/