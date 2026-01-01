به گزارش ایلنا، آیین بزرگداشت روز بصیرت و میثاق امت با ولایت با حضور فرماندهان و کارکنان پایور و وظیفه در پایگاه هوایی شهید اکبری قم برگزار شد.

در این مراسم، امیر سرتیپ دوم خلبان هادی پورحسین گفت: حماسه ۹ دی یادآور وفاداری ملت ایران به آرمان‌های انقلاب و امامین انقلاب و تجلّی انسجام ملّی و تبلور غرور و غیرت مثال‌زدنی مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی است.

فرمانده پایگاه هوایی شهید اکبری تصریح کرد: مردم شریف و انقلابی ایران با حضور میلیونی خود در این راهپیمایی، به همه دنیا این پیام را مخابره کردند که پای ایران و ولایت ایستاده‌اند. با اینکه تشخیص حق از باطل در آن مقطع دشوار بود، اما با درایت فرماندهی معظم کل قوا و روشنگری ایشان، مسیر بصیرت برای مردم روشن شد و حماسه‌ای ماندگار در تاریخ انقلاب رقم خورد.

امیر سرتیپ دوم خلبان هادی پور حسین در پایان تاکید کرد: امروز به برکت تلاش مجاهدانه همرزمان عزیزمان در نیرو‌های مسلح، آمادگی پاسخ به هر تهدیدی وجود دارد.

انتهای پیام/