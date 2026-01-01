فعالیت دفاتر ثبت ازدواج تا ساعت ۱۹ روز شنبه دایر است
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: به مناسبت سالروز ولادت حضرت علی (ع) دفاتر ثبت ازدواج در روز شنبه مورخ ۱۳ دی ماه تا ساعت ۱۹ فعال خواهند بود.
به گزارش ایلنا، سید صادق سعادتیان، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: به مناسبت سالروز ولادت حضرت علی (ع) دفاتر ثبت ازدواج در کشور روز شنبه مورخ ۱۳ دیماه تا ساعت ۱۹ به صورت فوقالعاده به ارائه خدمات به زوجین جوان و ثبت واقعه ازدواج اقدام خواهند کرد.
وی با اعلام این خبر افزود: این اقدام با موافقت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با هدف ترویج فرهنگ ازدواج و تسهیل در امور مردم و استقبال جوانان در ثبت واقعه ازدواج خود در این روز انجام شد.