فعالیت دفاتر ثبت ازدواج تا ساعت ۱۹ روز شنبه دایر است

به گزارش ایلنا، سید صادق سعادتیان، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: به مناسبت سالروز ولادت حضرت علی (ع) دفاتر ثبت ازدواج در کشور روز شنبه مورخ ۱۳ دیماه تا ساعت ۱۹ به صورت فوق‌العاده به ارائه خدمات به زوجین جوان و ثبت واقعه ازدواج اقدام خواهند کرد.

وی با اعلام این خبر افزود: این اقدام با موافقت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با هدف ترویج فرهنگ ازدواج و تسهیل در امور مردم و استقبال جوانان در ثبت واقعه ازدواج خود در این روز انجام شد.

