پیام فرمانده کل ارتش به مناسبت روز پدر
امیر سرلشکر حاتمی طی پیامی، فرارسیدن میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرلشکر «امیر حاتمی» فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، به مناسبت فرارسیدن میلاد امیرالمومنین حضرت علی (ع) و روز پدر پیامی صادر کرد و این روز را به آحاد مردان ایران زمین به ویژه کارکنان ارتش تبریک گفت.
متن پیام فرمانده کل ارتش به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
الحَمدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّکِینَ بِوِلَایَهِ عَلَى ابن ابی طالب(ع)
۱۳ رجب سر آغاز طلوع خورشید زندگی بزرگ مردی است که ولادتش در کعبه و شهادتش در مسجد بود.
امام علی (ع) آغازگر امامت و مظهر عدالت و خداپرستی و تربیت یافته در مکتب نبوت است که با سلوک و گفتار و رفتار و منش خویش دلهای تشنه حقیقت را از چشمه های لایزال الهی سیراب ساخته است.
ماه رجب ماه نزول رحمت الهی و ماه اجابت دعاست و ایزد منان با حکمت بی منتهای خود میلاد فرخنده یاور همیشگی پیامبر را در این ماه عزیز قرار داده تا محبت خود را در این ماه بر عرشیان و فرشیان تمام نماید.
اینجانب سالروز ولادت امیر مؤمنان علی (ع) اسوه خردورزان، حامی ستم دیدگان و محرومان و پدریتیمان، سرچشمه عدالت، حقیقت و امامت که به روز پدر و تجلیل از مقام و منزلت پدران و مردان بزرگوار مزین گشته را به آحاد پدران و مردان سرزمینم به ویژه کارکنان شریف ارتش جمهوری اسلامی ایران تبریک و تهنیت عرض می نمایم و امید دارم با استعانت از خداوند منان، با سرلوحه قرار دادن منش و سیره زندگانی حضرت علی (ع) و ائمه اطهار و تحت زعامت و مدیریت داهیانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای عزیز (مدظله العالی) در تمامی مراحل و ابعاد زندگی و در راه خدمت به سرزمین عزیز ایران اسلامی موفق و سرافراز باشند.
فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
سرلشکر ستاد امیر حاتمی
